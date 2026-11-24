Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego obywatelski projekt zaostrzający prawo łowieckie wywołuje głębokie podziały w koalicji rządzącej.

Które proponowane zmiany, w tym zakaz używania termowizji, budzą największy sprzeciw środowisk łowieckich.

Jakie mogą być konsekwencje nowych regulacji dla rolnictwa, gospodarki leśnej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Jakie jest stanowisko posłów-myśliwych z Koalicji Obywatelskiej i od czego zależy przyszłość projektu w Sejmie.

– W Polsce broń do celów łowieckich posiada ponad 100 tys. osób. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, dlatego bezwzględnie należy wprowadzić obowiązkowe, okresowe badania lekarskie dla myśliwych – mówi poseł KO Witold Zembaczyński. – Jednak pozostałe propozycje projektu obywatelskiego są fatalne. Rozumiem niechęć do myśliwych, bo środowisko łowieckie nie ma dobrego PR i popełniło wiele błędów. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że kierowani tą niechęcią autorzy projektu chcą poważnie zaszkodzić gałęzi polskiej gospodarki, nierozerwalnie związanej z rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem – dodaje.

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Poseł zaznacza, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, jednak nie można wykluczyć, że zagłosuje za odrzuceniem obywatelskiego projektu „Uwaga! Polowanie!” już w pierwszym czytaniu. Z naszych ustaleń wynika, że budząca ogromne emocje propozycja najprawdopodobniej trafi do kosza, a przyczyni się do tego również część posłów KO.

Co zakłada obywatelski projekt prawa łowieckiego „Uwaga! Polowanie!”?

Projekt wpłynął do Sejmu we wrześniu. Podpisało go ponad 204 tys. osób, a jego publicznymi zwolennikami są m.in. Maria Seweryn, Maja Ostaszewska, Jacek Poniedziałek, Krzysztof Skiba, Agnieszka Holland i Olga Tokarczuk. Zakłada on m.in. zwiększenie minimalnej odległości polowań od zabudowań z 150 do 700 metrów, zakaz stosowania nagonki, noktowizji i termowizji, brak zgody na organizowanie odstrzałów dla cudzoziemców oraz większy wpływ właścicieli gruntów na wyznaczanie granic obwodów łowieckich.

Rekord w sejmowych konsultacjach społecznych. Przeciwnicy projektu górą

Skalę emocji wokół projektu pokazują konsultacje społeczne przeprowadzone na stronie Sejmu. Takiej procedurze poddawane są wszystkie projekty ustaw, z wyjątkiem rządowych, a zazwyczaj napływa do nich kilkadziesiąt, góra kilkaset opinii. Tym razem głos zabrało aż 52,9 tys. obywateli, co jest rekordem w historii sejmowych konsultacji wprowadzonych w 2024 r.. Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, zdecydowanie wygrali przeciwnicy zmian. Aż 74,4 proc. uczestników konsultacji uznało, że przyjęcie projektu nie jest potrzebne.

74,4 proc. uczestników konsultacji opowiedziało się przeciw projektowi

Najczęściej podnoszonym zarzutem wobec projektu jest zwiększenie odległości polowań od zabudowań. Zdaniem Polskiego Związku Łowieckiego oznaczałoby to praktyczny zakaz polowań na 75 proc. powierzchni kraju. Związek sprzeciwia się również m.in. ograniczeniom dotyczącym budowy ambon oraz używania noktowizji. Argumentuje, że rozwiązania te zwiększają bezpieczeństwo oddawania strzałów, dlatego ich zakaz przyniósłby skutki odwrotne do zamierzonych.

Autorzy projektu odpowiadają, że obecny model prawny, oparty na bardzo silnej pozycji Polskiego Związku Łowieckiego i ograniczonych instrumentach zewnętrznej kontroli, jest archaiczny. Ich zdaniem polowania są też niejednokrotnie prowadzone w sposób stwarzający zagrożenie dla osób postronnych.

Te emocje przenoszą się już na salę sejmową. W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze czytanie projektu, natomiast głosowanie zaplanowano na przyszły tydzień. Jak wynika z naszych ustaleń, projekt niemal na pewno zostanie odrzucony, bo z rządzącej koalicji zagłosuje przeciw niemu PSL. Ta ostatnia partia zresztą nie kryje się ze swoją decyzją. „Bronimy normalności! Klub PSL jednogłośnie zdecydował: w pierwszym czytaniu złożymy wniosek o odrzucenie aktywistycznego projektu, który mógłby doprowadzić do likwidacji gospodarki łowieckiej w Polsce” – napisała w serwisie X wiceprezeska PSL Urszula Pasławska.

Posłowie KO, którzy sprzeciwiają się projektowi, sami polują

W sprawie projektu dzieli się nie tylko koalicja rządząca, lecz także sama Koalicja Obywatelska. Jak ustaliliśmy, za odrzuceniem projektu zagłosuje kilkuosobowa grupa posłów KO. Witold Zembaczyński, który „wciąż waha się w sprawie swojej decyzji”, nie jest jedyny. – Tak, zagłosuję za odrzuceniem projektu – deklaruje poseł KO Artur Łącki. – Ustawa jest zła. Powinniśmy skoncentrować się na badaniach myśliwych, zwłaszcza starszych, o czym wielokrotnie mówiłem z mównicy sejmowej, a nie zmierzać do faktycznej likwidacji myślistwa – wyjaśnia.

Projekt obywatelski powstał bez rzetelnie przeprowadzonej oceny skutków regulacji Stanisław Gorczyca, poseł KO

Łącki, podobnie jak Zembaczyński, nigdy nie ukrywał, że sam jest myśliwym.

Przeciw projektowi zagłosuje również Stanisław Gorczyca, kolejny poseł KO związany z łowiectwem, a zarazem doktor nauk biologicznych. – Walczyłem o zmiany w prawie łowieckim, ale w innym kierunku: o demokratyzację związku oraz większy wpływ rolników na których gruntach odbywają się polowania – mówi Stanisław Gorczyca. – Prawo łowieckie wymaga zmian, jednak projekt obywatelski powstał bez rzetelnie przeprowadzonej oceny skutków regulacji. Może okazać się bardzo niekorzystny zarówno dla rolników, którzy utracą możliwość uzyskiwania odszkodowań za szkody łowieckie, jak i dla ekosystemów wymagających regulacji liczebności niektórych gatunków zwierząt – dodaje.

Zieloni i projekt „Uwaga! Polowanie!”. Spór w klubie KO

Te deklaracje mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że projekt silnie jest związany z koalicjantem Koalicji Obywatelskiej, a konkretnie z partią Zieloni, której posłowie zasiadają w ławach klubu KO. Choć formalnie inicjatywa została wniesiona przez obywateli, w skład komitetu inicjatywy ustawodawczej wszedł m.in. współprzewodniczący Zielonych Michał Suchora. Partia aktywnie promowała projekt w mediach społecznościowych.

Czy odmienne stanowisko części posłów KO świadczy o konflikcie w klubie? – Nie używałabym takiego słowa. To naturalne, że w największym klubie parlamentarnym w Sejmie istnieją różne opinie – mówi posłanka Małgorzata Tracz, była współprzewodnicząca Zielonych, obecnie związana ze stowarzyszeniem Naprzód.

Nieoficjalnie można usłyszeć coś innego. Z naszych rozmów wynika, że część polityków KO ma pretensje do kolegów zamierzających poprzeć wniosek o odrzucenie projektu. – Mogliby po prostu skierować go do komisji, gdzie spróbowalibyśmy go poprawić. To nic nie kosztuje – mówi jeden z posłów.

Pojawiają się też głosy, że Zieloni zagalopowali się z projektem obywatelskim. – Chcą uczynić ze społecznej niechęci do myśliwych swoje modus operandi w polityce. Nie dostrzegają, że myśliwi, podobnie jak rolnicy zmagający się ze szkodami łowieckimi, stanowią liczną grupę wyborców, która tego typu akcjami jest wpychana w ręce PiS i Konfederacji – słyszymy.

Czy PiS może uratować projekt prawa łowieckiego? Decydować może dyscyplina klubowa

Małgorzata Tracz przekonuje jednak, że losy projektu nie są jeszcze przesądzone. – Wciąż liczę na to, że uda nam się przekonać kolegów, by nie poparli wniosku o odrzucenie projektu. Poza tym w klubie PiS jest sporo posłów o poglądach prozwierzęcych, z prezesem partii na czele. Ostateczny wynik głosowania może zależeć od tego, czy zostanie wprowadzona dyscyplina klubowa w PiS – przewiduje.