„W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne”. Tak brzmiał 68. ze stu kampanijnych konkretów Koalicji Obywatelskiej, prezentowany w kampanii wyborczej w 2023 r. Po ośmiu latach rządów PiS i setkach materiałów dziennikarskich ujawniających nominatów partyjnych w spółkach Skarbu Państwa, postulat trafił w zapotrzebowanie społeczne i był nośny politycznie.

Reklama Reklama

O ile pierwsza część tego zobowiązania – zwolnienia – została prawie w całości zrealizowana, o tyle o drugiej zapomniano. Co prawda konkursy przeprowadzano, ale znajomości partyjne miały znaczenie.

Nowa koalicja sformowała rząd, który został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r., i wzięła się za porządki. Sprawdziliśmy, jak te porządki wyglądały w spółkach Skarbu Państwa.

Na podstawie wykazu SPP, obejmującego 395 podmiotów, danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Państwowej Komisji Wyborczej, publikacji medialnych oraz Biuletynów Informacji Publicznej, ustaliliśmy 219 osób związanych z partiami koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, PSL, Nowa Lewica, Polska 2050/Unia Centrum), nominowanych do zarządów i wybranych do rad nadzorczych po zmianie władzy.

Po co komu państwowe spółki

Spółki Skarbu Państwa działają w dwóch formułach: jednoosobowej SPP, w której państwo ma wszystkie akcje albo udziały, oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa, gdzie państwo nie jest jedynym właścicielem, ale ma udziały lub akcje. W zależności od profilu albo historii, podlegają konkretnym podmiotom, które wykonują prawa właścicielskie. To 17 urzędów i instytucji, m.in. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Krajowy Zasób Nieruchomości oraz bezpośrednio ministerstwa. To, jakiemu podmiotowi podlega dana spółka, jest o tyle istotne, że partia polityczna, która sprawuje nad nim nadzór, bierze je niejako pod swoją pieczę. I może wstawiać tam swoich ludzi.

Opinii publicznej spółki Skarbu Państwa kojarzą się zwykle z wielkimi koncernami, jak Orlen, PGE czy Tauron. Obracają miliardami, świetnie płacą zarządom i członkom rad nadzorczych, bardzo szybko padają łupem politycznym. Ale na liście jest wiele małych podmiotów, które nigdy nie zostały sprywatyzowane albo państwo uznało, że są mu do czegoś potrzebne. Choćby stadniny koni, hodowle zwierząt zarodowych, Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), giełdy rolno-spożywcze, specjalne strefy ekonomiczne. Mają zarządy, rady nadzorcze, więc są doskonałym miejscem do zagospodarowania partyjnego aktywu. Zwłaszcza tego z mniejszych miejscowości, który także po zmianie władzy oczekuje benefitów.

Jak powstała lista

Punktem wyjścia była baza Koryta.pl, stworzona przez Szymona Pajzerta w czerwcu 2025 r. To informatyk po sześciu latach pracy w Googlu, związany z partią Razem. Projekt jest indywidualny, oparty na pracy jego oraz kilkunastu wolontariuszy. Algorytm porównuje dane z Krajowego Rejestru Sądowego (gdzie podane są między innymi składy zarządów spółek, rad nadzorczych i prokurentów), z danymi Państwowej Komisji Wyborczej (poza wynikami podawane są tam także dane kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych, samorządowych i do europarlamentu), oraz Biuletynów Informacji Publicznej. Poza imieniem i nazwiskiem, sprawdza daty urodzenia, drugie imiona, miejsca aktywności.

Na podstawie tych danych „Rzeczpospolita” wytypowała ponad tysiąc nazwisk pojawiających się w spółkach. Porównaliśmy je z rejestrami. Weryfikowaliśmy także informacje w mediach, przede wszystkim lokalnych, na stronach partii i w oświadczeniach majątkowych – bo część osób składa je w związku z pełnieniem funkcji. Kluczowy był dla nas start w wyborach (samorządowych, parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego) z list partyjnych. Odłożyliśmy nazwiska osób opisywanych przez media w kontekście związków z partiami, ale bez twardego dowodu.

Nie braliśmy pod uwagę osób związanych z dzisiejszą opozycją, a nominowanych do spółek po zmianie rządów 13 grudnia 2023 r. (ze względu na zależności lokalne sporadycznie zdarzają się takie przypadki). Listę uszeregowaliśmy według kolejności spółek w wykazie. Przy nazwiskach podajemy związki z partią, funkcję (rada nadzorcza bądź zarząd), oraz datę wpisu o powołaniu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co wynika z zestawienia

Spośród 219 nazwisk, które znalazły się na naszej liście, ponad połowa (117) to osoby związane z Trzecią Drogą, czyli koalicją wyborczą PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. PSL dominuje w spółkach podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. To jednostka rządowa podlegająca Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą od 2023 r. rządzi minister z PSL. Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi, nadzoruje obrót ziemią, promuje polską żywność.

Polska 2050 umieściła swoich ludzi przede wszystkim w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. To wymyślone za czasów rządów PiS spółki, które mają budować mieszkania na wynajem. SIM działają przede wszystkim w mniejszych miejscowościach. Mają problemy z budowaniem, bo program idzie bardzo opornie. Ale podlegają Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, który z kolei jest pod nadzorem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tam do października tego roku rządziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.

Na liście znajduje się także ponad 80 nazwisk związanych z Platformą Obywatelską (dziś Koalicją Obywatelską) oraz prawie 20 z Lewicą. Są też pojedyncze związane z Agrounią.