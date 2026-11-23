Kto powinien tłumaczyć się ze spadku produktywności: CEO, HR czy menedżerowie? Uczestnicy panelu podczas HR Insights, który odbył się w Warszawie, podkreślali, że za wyniki odpowiadają różne szczeble organizacji, ale nie oznacza to rozmycia odpowiedzialności.

– Wiadomo, że CEO odpowiada za system, menedżerowie odpowiadają za produktywność każdego dnia, a działy HR dbają o to, żeby ten kapitał dostarczyć, żeby kompetencje się zgadzały – mówiła Joanna Burnos, dyrektorka Europejskiego Kongresu Gospodarczego ds. międzynarodowych i założycielka Leaders Institute. Jej zdaniem firmy powinny przede wszystkim identyfikować miejsca, w których marnują zasoby i energię pracowników.

Maja Chabińska-Rossakowska, ekspertka HR związana z ING Bankiem Śląskim, zwracała uwagę, że to zarząd projektuje system pracy i powinien oceniać jego skuteczność. – Bardzo często szukamy jednej przyczyny, nie biorąc pod uwagę tego, że żyjemy w permanentnym chaosie, do którego dokładamy sobie kolejny chaos – zauważyła.

– Akcjonariusze rozliczają zarząd za wyniki firmy i za jej produktywność. To zarząd odpowiada za wyznaczenie strategii, kierunków i dobranie zespołu ludzi – zaznaczył Kazimierz Karolczak, członek zarządu PZU. HR powinien wspierać te działania, a menedżerowie liniowi – organizować codzienną pracę zespołów.

Natalia Koszewska, wiceprezeska ds. produktu w Altkom Akademia, przekonywała, że zarząd nie powinien ograniczać się do usprawniania istniejących procesów. Czasem trzeba zakwestionować ich sens. – Może nie powinniśmy ulepszać tego, co już mamy, tylko zastanowić się, co nie działa i czy nie zrobić tego inaczej? Może coś wyrzucić, może coś dodać? – pytała.

Uczestnicy panelu wskazywali również na znaczenie kultury organizacyjnej. Zdaniem Agnieszki Wiśniewskiej-Pulikowskiej, dyrektorki operacyjnej rekrutacji stałej i dyrektorki sprzedaży Gi Group Poland, jeżeli mamy kulturę organizacyjną opartą na bezdyskusyjności, oczywiste jest, że wszyscy będą winni, tylko nie zarząd. – W firmach opartych na współpracy odpowiedzialność za wyniki jest rzeczywiście dzielona między zarząd, HR i zespoły operacyjne – mówiła.

HR musi wyjść poza rekrutację

Niedobór pracowników, rozwój technologii i presja kosztowa sprawiają, że samo zatrudnianie kolejnych osób nie wystarczy. Firmy muszą lepiej wykorzystywać kompetencje, które już mają.

– Żeby zacząć zatrudniać ludzi, należy najpierw zrobić remanent. Sprawdzić, kogo już mamy w organizacji, jakie mamy talenty i jak możemy je wykorzystywać – przekonywała Wiśniewska-Pulikowska. Zastrzegała jednak, że przy masowych rekrutacjach brak kandydatów pozostaje poważnym ograniczeniem.

Zdaniem Chabińskiej-Rossakowskiej wyzwaniem jest przebudowa procesów pracy, szczególnie wobec zmian demograficznych.

– Nic nas nie uratuje przed demografią, która jest dramatycznie bezlitosna. Ludzi nie będzie, nie będzie specjalistów. Jeśli nie zautomatyzujemy tego, co można zautomatyzować, będziemy tracić tych, którzy będą chcieli pracować – ostrzegała.

Sama sztuczna inteligencja nie zapewni jednak skoku produktywności. Karolczak podkreślał, że wraz z wdrażaniem nowych narzędzi potrzebne są kompetencje cyfrowe, przywódcze i umiejętność krytycznej oceny wyników ich działania.

– Jeśli bezwiednie będziemy przyjmować wyniki i odpowiedzi, które dostarcza nam AI, będzie to prosta droga do porażki – przestrzegał.

Koszewska zwracała uwagę na konieczność stałego rozwoju pracowników. – Firma nie będzie rosła, jeśli nie będziemy się uczyć, oduczać i uczyć na nowo – mówiła. Kluczowe stają się elastyczność i zdolność dostosowania do zmian.

Burnos wskazywała z kolei, że europejskie przedsiębiorstwa nie zbudują przewagi nad USA i Chinami wyłącznie dzięki ograniczaniu kosztów. – Nie będzie innowacyjności i adaptacyjności, jeśli nie będzie inwestycji w badania i rozwój – przekonywała.

Menedżerowie na pierwszej linii zmian

Osobnym problemem jest sytuacja menedżerów średniego szczebla. To oni przekazują pracownikom decyzje zarządu, choć nie zawsze uczestniczą w ich przygotowaniu i często pozostają bez wsparcia. Renata Gabryjelska, założycielka Resilience Hub, przytoczyła doświadczenie z pracy w dużej wytwórni filmowej, gdy przez kilka miesięcy nie mogła poinformować zespołu o planowanej restrukturyzacji.

– To jest pytanie, które powinniśmy dziś zadawać jako zarząd i jako HR: co robimy dla menedżerów średniego szczebla? – pytała Gabryjelska.

Karolczak uznał przerzucanie na menedżerów odpowiedzialności za trudne decyzje bez odpowiedniego wsparcia za przykład patologii zarządzania. Podkreślał znaczenie umiejętności wyjaśniania pracownikom powodów zmian oraz budowania większej samodzielności kierowników.

Z dyskusji wynikało, że produktywność nie zależy od jednego działu. Zarząd odpowiada za strategię i organizację pracy, HR za kompetencje i wsparcie zmian, a menedżerowie za codzienne funkcjonowanie zespołów. Rozliczanie pracowników z wyników nie wystarczy, jeśli firma nie stworzy im warunków do efektywnej pracy.

Autorka artykułu jest dziennikarką pulshr.pl

Opinia partnera Gi Group Poland

Agnieszka Wiśniewska-Pulikowska, dyrektor operacyjna rekrutacji stałej i dyrektor sprzedaży, Gi Group Poland

Koszty można obniżyć stosunkowo szybko. Znacznie trudniej zwiększyć produktywność. W rachunku oszczędności łatwo bowiem pominąć to, czego nie widać od razu: stracony czas czy konsekwencje nadmiernego obciążenia pracowników. Redukcja zatrudnienia może poprawić bieżący wynik finansowy, a zarazem osłabić wydajność zespołu. Z kolei inwestycja w technologię nie rozwiąże problemów, których źródłem jest zła organizacja pracy. Tymczasem właśnie tam mogą kryć się znaczne rezerwy produktywności.

Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje te możliwości. Według „Barometru rynku pracy 2026” Gi Group Holding blisko 40 proc. firm usprawniało w ostatnim roku planowanie i organizację pracy, 28,6 proc. inwestowało w rozwój kompetencji, a 19,8 proc. – w automatyzację i technologie. Nie świadczy to o mniejszym znaczeniu technologii. Wiele przedsiębiorstw koncentruje się dziś na bardziej palących problemach: niedoborach kadrowych, przeciążeniu pracowników i brakach kompetencyjnych.

Granice zwiększania wydajności poprzez obciążanie pracowników kolejnymi zadaniami są wyraźne. Wśród barier produktywności pracodawcy wskazują nie tylko niedobór kadr i niedopasowanie kompetencji, ale też przemęczenie i wypalenie zawodowe oraz nadmiar obowiązków. Jednocześnie aż 42 proc. pracowników deklaruje przeciążenie pracą.

W praktyce konsekwencje ograniczania zatrudnienia nie zawsze są widoczne od razu. Dopiero z czasem ujawniają się skutki: wydłużenie terminów realizacji zamówień, większa liczba błędów czy angażowanie wykwalifikowanych specjalistów do prostych czynności. Oszczędność na wynagrodzeniu jednej osoby może być niewspółmierna do strat wynikających z obniżenia wydajności pozostałych.

Z perspektywy zarządu istotne jest jednak nie tylko to, ilu pracowników zatrudnia firma, lecz także to, jakimi kompetencjami dysponuje. Rozwój działalności, uruchomienie nowej produkcji czy wejście na kolejny rynek wymagają odpowiedniego przygotowania zespołów. Rekrutacja nie zawsze jest najszybszą odpowiedzią na te potrzeby. W wielu przypadkach warto też rozważyć szkolenia i awanse wewnętrzne.

Inwestycje w technologie i rozwój pracowników różnią się między innymi sposobem oceny ich opłacalności. W przypadku nowego systemu można oszacować koszt zakupu, wdrożenia i przewidywane oszczędności. Korzyści z podnoszenia kwalifikacji bywają trudniejsze do wyliczenia, zwłaszcza gdy ujawniają się stopniowo.

Przykładem są wdrożenia sztucznej inteligencji. Według badania EY z grudnia 2025 roku 53 proc. polskich przedsiębiorstw odnotowało dzięki AI obniżenie kosztów, 52 proc. – poprawę jakości, a 49 proc. – wzrost przychodów. Jednocześnie 49 proc. oceniło dotychczasowe rezultaty jako rozczarowujące. Wyniki te pokazują, że oczekiwania wobec technologii są wysokie, choć wiele firm dopiero zdobywa doświadczenie w jej wykorzystaniu. Na ocenę długofalowych korzyści jest jeszcze za wcześnie.

Nie przeciwstawiałabym przy tym inwestycji w ludzi inwestycjom w technologię. O powodzeniu decydują także umiejętności pracowników, doświadczenie menedżerów i sposób organizacji pracy. To argument za silniejszym udziałem HR w decyzjach zarządu – nie tylko wtedy, gdy trzeba pozyskać nowych pracowników, lecz również przy planowaniu inwestycji i rozwoju działalności. Produktywność jest sprawdzianem jakości tych decyzji.