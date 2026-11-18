Co czuje pracownik w niedzielę wieczorem, kiedy myśli o powrocie do pracy? Stres i niechęć czy raczej spokój i satysfakcję? Od tego pytania rozpoczęła się dyskusja podczas panelu „Work well. Od benefitów do kultury”. Uczestniczki zastanawiały się, co sprawia, że pracownicy chcą pozostać w organizacji i dlaczego nawet najbardziej rozbudowana oferta benefitów nie zastąpi dobrze zorganizowanej pracy.

Jak wskazano podczas debaty, 60 proc. pracujących Polaków doświadczyło w ostatnim roku zmęczenia związanego z pracą, podczas gdy średnia unijna wyniosła 37 proc. Jednocześnie dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym kluczowe okazują się przyjazne środowisko pracy, możliwość regeneracji i racjonalne obciążenie obowiązkami.

Zdaniem Doroty Kuprianowicz-Legutko, członkini zarządu T-Mobile Polska, podstawą dobrego samopoczucia pracowników jest poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do pracodawcy. Nie można ich jednak zbudować pojedynczymi działaniami. W T-Mobile dobrostan i satysfakcja pracowników są elementami strategii firmy, a liderzy są rozliczani również z poziomu zadowolenia swoich zespołów. Organizacja analizuje opinie pracowników, rotację i ich potrzeby, dostosowując do nich oferowane rozwiązania. – To nie może być po prostu coś, co jest opisem kultury organizacyjnej tylko na PowerPoincie, ale za tym muszą stać bardzo konkretne działania, bo pracownicy nas bardzo szybko rozliczają – podkreślała Kuprianowicz-Legutko.

Małgorzata Mroczek, senior manager ds. Employee Relations w Allegro, zwracała uwagę, że jednym z najczęściej niedostrzeganych problemów jest brak bezpieczeństwa psychologicznego. Pracownicy nie zawsze otwarcie mówią o trudnościach, obawiając się konsekwencji. W rezultacie nawet dobre wyniki badań zaangażowania mogą dawać zarządzającym fałszywe poczucie, że wszystko funkcjonuje prawidłowo. Cisza nie musi bowiem oznaczać zadowolenia.

Magdalena Kieferling, ekspertka neuronegocjacji, przekonywała, że firmy, inwestując w programy wellbeingowe, nie powinny zapominać o rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych menedżerów. – Dlatego uważam, że dobry przełożony jest największym benefitem – mówiła Kieferling. Jak wyjaśniała, menedżerowie często nie wiedzą, jak prowadzić trudne rozmowy, reagować na krytykę czy przyjmować informacje o problemach w zespole. Tymczasem podstawą dobrej komunikacji jest nie tylko przekazywanie informacji, lecz przede wszystkim słuchanie.

W T-Mobile rozwijanie tych kompetencji jest procesem ciągłym. Jak wskazywała Kuprianowicz-Legutko, firma szkoli liderów m.in. z rozpoznawania sygnałów świadczących o trudnościach psychicznych pracowników oraz współpracy z osobami neuroróżnorodnymi. Jednocześnie, jak zauważała Mroczek, odpowiedzialności za dobrostan nie można przerzucać wyłącznie na menedżerów. Sami znajdują się oni pod presją sprzecznych oczekiwań: mają wykazywać się empatią i troską o pracowników, a jednocześnie realizować ambitne cele biznesowe. Dlatego odpowiednie warunki do poszerzania umiejętności musi tworzyć cała organizacja.

Dostęp do wsparcia psychologicznego staje się coraz ważniejszym elementem oferty pracodawców. Nie oznacza to jednak, że pracownicy automatycznie będą z niego korzystać. Kamila Fedurek, psycholożka z Centrum Medycznego CMP, zwracała uwagę, że przeszkodą może być właśnie kultura organizacyjna. Nawet jeśli firma formalnie zapewnia poufność konsultacji, pracownik może obawiać się, że ujawnienie trudności wpłynie na ocenę jego pracy, możliwość awansu czy udział w ważnych projektach.

Kluczowa jest zatem postawa przełożonych i zarządu. Jeżeli pracownik wie, że może przyznać się do gorszego momentu bez ryzyka negatywnych konsekwencji, łatwiej zdecyduje się skorzystać z pomocy. Mroczek wskazywała przy tym na paradoks: zaoferowanie konsultacji psychologicznych bywa dla firmy łatwiejsze niż zmiana sposobu zarządzania. Tymczasem samo wsparcie specjalisty nie rozwiąże problemów wynikających z przeciążenia obowiązkami czy niewłaściwych relacji. – Czy chcemy zbudować kulturę wytrzymywania, w której cała energia człowieka idzie na to, żeby jakoś wytrzymać od poniedziałku do piątku? Czy my chcemy budować takie kultury, w których ludzie po prostu kwitną? – pytała przedstawicielka Allegro.

Jak zatem ograniczać ryzyko wypalenia zawodowego? Uczestniczki panelu przekonywały, że nie zawsze trzeba zaczynać od kosztownych programów. Czasami pierwszym krokiem może być zwykła rozmowa. Kieferling zaproponowała proste narzędzie: pytanie pracownika, na ile procent ma danego dnia naładowaną swoją „baterię społeczną”. Pozwoli to lepiej zrozumieć jego aktualne możliwości, a utrzymujący się spadek energii może być sygnałem, że potrzebuje wsparcia.

Ostatecznie to codzienne zachowania, a nie liczba oferowanych świadczeń, pokazują, czy wellbeing rzeczywiście jest częścią strategii firmy.