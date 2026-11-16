Praca specjalistów i menedżerów HR może się dziś wydawać dużo łatwiejsza niż jeszcze przed dekadą, gdy działy HR tonęły w morzu dokumentacji pracowniczej, dużą część ich czasu pracy pochłaniała administracja kadrowo–płacowa. Sami zainteresowani twierdzą, że wprawdzie dzięki nowymi technologiom można usystematyzować, zautomatyzować i zoptymalizować wiele działań administracyjnych, lecz jednocześnie wzrosły oczekiwania pracowników i menedżerów wobec HR-owców.

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Dużo ułatwień, ale i wyzwań w HR

– Teraz, gdy dzięki rozwiązaniom technologicznym ludzie mają już szybki dostęp do podstawowych informacji pracowniczych (np. danych o urlopach), do działu HR trafiają już sprawy trudniejsze, takie jak rozwój, zmiana stanowiska czy napięcia w zespole. W rezultacie HR coraz częściej staje się doradcą dla pracowników, a nie tylko administratorem – podkreślała podczas podcastu „Rzeczpospolitej” Anna Barbachowska, dyrektor HR w ADP Polska.

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W wielu firmach HR musi sobie dziś radzić ze zmianami demograficznymi, w tym starzeniem się zespołów i rosnącą różnorodnością załogi, której nie zadowoli już jeden pakiet benefitów. Do tego dochodzi osłabiona we ostatnich latach kondycja psychiczna pracowników, w których najpierw uderzyła pandemia, potem wojna w Ukrainie, kryzys inflacji, a ostatnio kryzys wywołany przez wojnę na Bliskim Wschodzie. W warunkach niepewności, silnej presji na ograniczanie kosztów, której sprzyja rozwój AI, firmom nie jest łatwo być „pracodawcą pierwszego wyboru”.

Co więcej wdrażanie narzędzi AI podwyższa poprzeczkę oczekiwań i presję na wzrost produktywności – także w działach HR. Wprawdzie z badań rynkowych wynika, że firmom w Polsce daleko jest jeszcze do światowej czołówki wdrażania i skalowania AI, ale widoczne także u nas tempo zmian pokazał choćby ostatni raport HR Tech Changer, przygotowany przez Polskie Forum HR pod koniec zeszłego roku, czyli zaledwie trzy lata po debiucie ChatGPT.

Według niego, niemal wszystkie firmy rekrutacyjne i agencje zatrudnienia (98 proc. badanych) wspomagały się wtedy rozwiązaniami HR Tech. W tym narzędziami AI. Nieco rzadziej po nowe technologie sięgali firmowi klienci agencji zatrudnienia (72 proc.). Ten odsetek zaniżały mikrofirmy, bo w dużych (powyżej 250 pracowników) z narzędzi technologicznych w pracy korzystało 85 proc. działów HR.

Dane z HR dla zarządów

AI często wchodzi do firm tylnymi drzwiami, gdyż zarówno pracownicy, jak też kandydaci do pracy coraz częściej sięgają po jej wsparcie. Nie zawsze oficjalnie; według sierpniowego badania portalu Pracuj.pl, ponad 55 proc. pracowników biurowych i umysłowych często albo codziennie korzysta zawodowo z narzędzi AI, przy czym aż 70 proc. z nich zdarza się sięgać po Shadow AI, czyli narzędzia niezatwierdzone oficjalnie przez pracodawcę.

Poza wyzwaniami związanych z cyberbezpieczeństwem i dopasowaniem narzędzi technologicznych do regulacji sztucznej inteligencji ( takich jak AI ACT) działy HR mierzą się też z postępującą zmianą potrzebnych firmom kompetencji. Obok umiejętności technologicznych i tych dotyczących współpracy z AI, nadal ważne są niełatwe dziś do zdobycia kompetencje „miękkie”,. takie jak np. krytyczne myślenie, odporność, łatwość budowania relacji i adaptacji do zmian. Ich rozwój wymaga czasu i dobrej współpracy działów HR z menedżerami, w tym z zarządami, które są coraz częściej bezpośrednim odbiorcą danych i analityki HR.