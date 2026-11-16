Problem z Tomaszem Sakiewiczem i Telewizją Republika polega na tym, że funkcjonuje na pograniczu mediów i czystej polityki. Korzystają z konstytucyjnej i niepodważanej zasady wolności słowa, choć ani na milimetr nie mieszczą się w obowiązujących nadawców zasadach rzetelnego informowania, które wprost opisuje zarówno Ustawa o radiofonii i telewizji, jak i Prawo prasowe. Ta pierwsza zakazuje wszelkich form dyskryminacji, druga zaś narzuca rygory staranności, rzetelności i obiektywizmu.