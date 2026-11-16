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Bogusław Chrabota: Tomasz Sakiewicz może wejść do polityki. Dziś ma swój moment

Tomasz Sakiewicz jest potęgą. Ma wszystkie instrumenty, by zagrać o udział w realnej władzy. Zawsze miał takie aspiracje, a dziś ma realnych wyborców.

Publikacja: 16.11.2026 12:00

Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz na zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość manif

Redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz na zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość manifestacji przed Trybunałem Konstytucyjnym

Foto: PAP/Marcin Obara

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Bogusław Chrabota

Problem z Tomaszem Sakiewiczem i Telewizją Republika polega na tym, że funkcjonuje na pograniczu mediów i czystej polityki. Korzystają z konstytucyjnej i niepodważanej zasady wolności słowa, choć ani na milimetr nie mieszczą się w obowiązujących nadawców zasadach rzetelnego informowania, które wprost opisuje zarówno Ustawa o radiofonii i telewizji, jak i Prawo prasowe. Ta pierwsza zakazuje wszelkich form dyskryminacji, druga zaś narzuca rygory staranności, rzetelności i obiektywizmu.

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