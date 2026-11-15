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Stefan Szczepłek: Zobaczyliśmy reprezentację, jakiej przeciętny kibic nie zna

Jeśli ktoś liczy na to, że któregoś dnia Polacy wniosą się na wyżyny i pokonają Hiszpanię, to oczywiście po takim meczu jak ten z Rumunią nie będzie zadowolony. Ale nasza reprezentacja zalicza się do przeciętnych, więc takie wyżyny są dla niej nieosiągalne. I bardziej należy porównywać ją z Rumunią, niż z Hiszpanią, Francją czy Anglią.

Publikacja: 15.11.2026 00:21

Trener reprezentacji Polski Jan Urban (P) i piłkarz Nicola Zalewski (L)

Trener reprezentacji Polski Jan Urban (P) i piłkarz Nicola Zalewski (L)

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Stefan Szczepłek

Niedawno w Warszawie pokonaliśmy Rumunię 6:0, teraz przegraliśmy 1:2. Z tamtego meczu trener Gheorghe Hagi pozostawił sześciu zawodników, a Jan Urban siedmiu. Mimo to gra wyglądała zupełnie inaczej. Na Stadionie Narodowym Rumuni grali od 23. minuty w dziesiątkę. Polacy prowadzili tylko 1:0, a spotkanie było bardzo wyrównane. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po przerwie.

W Bukareszcie nikt czerwonej kartki nie dostał, siły po obydwu stronach były równe, gospodarze czuli się bardzo pewnie i tylko w pierwszym kwadransie pozwolili sobie narzucić styl gry Polaków. Jeśli któryś z naszych piłkarzy nie zetknął się jeszcze ze sposobem gry Rumunów, to szybko się o tym przekonał: dobra technika i bardzo dużo złośliwości. Tym razem Marcel Reguła już w pierwszych minutach odczuł korki przeciwnika na swoim kolanie.

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