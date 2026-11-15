Niedawno w Warszawie pokonaliśmy Rumunię 6:0, teraz przegraliśmy 1:2. Z tamtego meczu trener Gheorghe Hagi pozostawił sześciu zawodników, a Jan Urban siedmiu. Mimo to gra wyglądała zupełnie inaczej. Na Stadionie Narodowym Rumuni grali od 23. minuty w dziesiątkę. Polacy prowadzili tylko 1:0, a spotkanie było bardzo wyrównane. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po przerwie.

W Bukareszcie nikt czerwonej kartki nie dostał, siły po obydwu stronach były równe, gospodarze czuli się bardzo pewnie i tylko w pierwszym kwadransie pozwolili sobie narzucić styl gry Polaków. Jeśli któryś z naszych piłkarzy nie zetknął się jeszcze ze sposobem gry Rumunów, to szybko się o tym przekonał: dobra technika i bardzo dużo złośliwości. Tym razem Marcel Reguła już w pierwszych minutach odczuł korki przeciwnika na swoim kolanie.