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Jędrzej Bielecki: Trump zrozumiał, że potrzebuje Europy. Polska wchodzi do gry

Grupa pięciu najważniejszych krajów europejskich będzie równym partnerem dla USA i Rosji w razie podjęcia prawdziwych negocjacji w sprawie zakończenia ukraińskiej wojny. Wszystko to najwyraźniej dotarło do Pekinu. I słabość Rosji, i schyłek Trumpa, i europejska jedność.

Publikacja: 14.11.2026 12:04

Jędrzej Bielecki: Trump zrozumiał, że potrzebuje Europy. Polska wchodzi do gry

Foto: REUTERS/Kylie Cooper

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Jędrzej Bielecki

Stanowisko, jakie Rosja przedstawiła na spotkaniu z Amerykanami i Ukraińcami w Abu Zabi, można interpretować tylko w jeden sposób: Putin już całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Jak ujawniły zhakowane właśnie dane Kremla, w ciągu pięciu lat wojny Rosja straciła nawet 600 tys. żołnierzy, a przynajmniej dwa razy tyle zostało poważnie rannych. Tak gigantyczna cena nie pozwoliła jednak przełamać ukraińskiego frontu. Rosyjska armia jest więc dalece słabsza, niż można było sądzić, i nie bardzo wiadomo, jak miałaby zagrozić wschodniej flance NATO. 

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