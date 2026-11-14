Stanowisko, jakie Rosja przedstawiła na spotkaniu z Amerykanami i Ukraińcami w Abu Zabi, można interpretować tylko w jeden sposób: Putin już całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością. Jak ujawniły zhakowane właśnie dane Kremla, w ciągu pięciu lat wojny Rosja straciła nawet 600 tys. żołnierzy, a przynajmniej dwa razy tyle zostało poważnie rannych. Tak gigantyczna cena nie pozwoliła jednak przełamać ukraińskiego frontu. Rosyjska armia jest więc dalece słabsza, niż można było sądzić, i nie bardzo wiadomo, jak miałaby zagrozić wschodniej flance NATO.