Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zdecydował o zawieszeniu Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka ugrupowania. Jednocześnie wystąpił o jego wykluczenie z partii. Oficjalnym powodem decyzji było rażące naruszenie statutu.

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O zawieszeniu poinformował na platformie X rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.

„Na podstawie art. 13 ust. 1 Statutu Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty Przewodniczący Nowej Lewicy zawiesił w dniu 13 listopada 2026 r. pana Piotra Kusznieruka w prawach i obowiązkach członka partii, z powodu rażącego naruszenia Statutu i skierował do Sądu Partyjnego wniosek o jego wykluczenie” – napisał Michnik.

Występ w TV Republika przed Trybunałem Konstytucyjnym

Informacja o zawieszeniu polityka pojawiła się w odpowiedzi rzecznika Nowej Lewicy na wpis dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej. Komentowała ona fragment programu TV Republika, transmitowanego sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w którym uczestniczył Kusznieruk.

Podczas programu na scenę, na której znajdowali się zaproszeni goście, weszli mężczyźni przebrani za milicjantów. Jeden z nich zwrócił się do zgromadzonych, nawiązując do czasów PRL i nazywając Donalda Tuska „pierwszym sekretarzem Donaldem Franciszkowicem”.

„Trochę szkoda partii Razem i Nowej Lewicy, że niechcący wzięły w tym udział. Ale może się przesłyszałam” – skomentowała Wielowieyska.

Władze Nowej Lewicy nie sprecyzowały w opublikowanym komunikacie, które konkretne działania Kusznieruka uznano za rażące naruszenie statutu.

Piotr Kusznieruk nie zgadza się z decyzją. Krytykuje Marcina Kierwińskiego

Zawieszony polityk odniósł się do sprawy w programie „Gość Dzisiaj” na antenie TV Republika. Zaprzeczył, jakoby złamał statut ugrupowania. Według niego decyzja kierownictwa partii ma związek przede wszystkim z jego wypowiedziami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego oraz krytyką ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego po zamachu w Krakowie.

Kusznieruk kwestionował legalność działań nowego składu Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucił również szefowi MSWiA, że zbyt wcześnie powiązał zamach w Krakowie z poglądami politycznymi sprawcy.

Marcin Kierwiński mówił wcześniej, że sprawcę miały fascynować ideologie prawicowe. Zdaniem Kusznieruka w chwili tej wypowiedzi nie było jeszcze wystarczających informacji o jego poglądach.

– Nie możemy tutaj podburzać nastrojów społecznych. Minister Kierwiński to zrobił w pierwszej wypowiedzi po zamachu. To nie jest łączenie Polaków. To jest dzielenie Polaków – powiedział Kusznieruk.

O dalszych losach polityka w Nowej Lewicy ma zdecydować sąd partyjny, do którego trafił wniosek o jego wykluczenie.