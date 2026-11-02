– Ma on (Trybunał Konstytucyjny – przyp. J.S.) uchylać przepisy krzywdzące prawa i wolności obywatelskie, prawa człowieka, w tym prawa kobiet do aborcji. Może zmieniać swoje wcześniejsze decyzje – powiedział marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

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Odniósł się do trwającej trwającego od piątku zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. W piątek wieczorem sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska (która nie złożyła ślubowania wobec prezydenta) zjawiła się z innymi wybranymi podczas tej kadencji Sejmu sędziami TK w budynku Trybunału. Budynek został okrążony przez policję, a sędzia Korwin-Piotrowska ogłosiła, że przejmuje kierownictwo nad Trybunałem i wydała zarządzenia, mające jej zdaniem skutek w postaci zawieszenia prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy. Prezes Trybunału nie został wpuszczony do budynku.

Włodzimierz Czarzasty: będę korzystał z prawa do skargi konstytucyjnej

Mówiąc o popieranych przez niego zmianach w Trybunale Konstytucyjnym i możliwości odwoływania przez TK uprzednio podjętych wyroków, w tym wyroku ws. aborcji z 2020 roku, Czarzasty przypomniał o przysługującym mu na mocy art. 191 konstytucji uprawnieniu do składania skargi konstytucyjnej.

– Jako marszałek Sejmu mam prawo (...) do skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Moi poprzednicy nie korzystali z tego uprawnienia. Ja będę – stwierdził Czarzasty.

Marszałek Sejmu o aferze wokół TK: To nie jest kwestia resetu konstytucyjnego

Czarzasty nazwał Trybunał Konstytucyjny „skorumpowaną politycznie przybudówką”. Za odpowiedzialność obarczył „brunatną koalicję”, walczącą o władzę a nie wartości, składającą się z Brauna, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bosaka, pod patronatem prezydenta Nawrockiego.

– Bronią się przed utratą władzy w Trybunale Konstytucyjnym. (...) Ta sytuacja jest od wielu lat patologiczna – stwierdził. Podkreślił, że spór o TK to jego zdaniem „walka o demokrację”.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że wnioski o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera Donalda Tuska i o skrócenie kadencji Sejmu (pierwszy zapowiadany przez Rozwój Plus, drugi – przez Konfederację) będą procedowane.

Czarzasty odniósł się także do postulowanej przez część polityków i ekspertów koncepcji resetu konstytucyjnego.

– To nie jest kwestia zmiany konstytucji, to jest kwestia przestrzegania konstytucji – skwitował. Pytany o zawiadomienia składane do prokuratury m.in. w sprawie zamachu stanu i naruszenia nietykalności cielesnej sędziów, stwierdził, że prokuratura będzie podejmować decyzje samodzielnie, niezależnie od niego jako marszałka Sejmu.