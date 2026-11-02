Warszawa, 30.10.2026. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas wypowiedzi dla mediów
– Ma on (Trybunał Konstytucyjny – przyp. J.S.) uchylać przepisy krzywdzące prawa i wolności obywatelskie, prawa człowieka, w tym prawa kobiet do aborcji. Może zmieniać swoje wcześniejsze decyzje – powiedział marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.
Odniósł się do trwającej trwającego od piątku zamieszania wokół Trybunału Konstytucyjnego. W piątek wieczorem sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska (która nie złożyła ślubowania wobec prezydenta) zjawiła się z innymi wybranymi podczas tej kadencji Sejmu sędziami TK w budynku Trybunału. Budynek został okrążony przez policję, a sędzia Korwin-Piotrowska ogłosiła, że przejmuje kierownictwo nad Trybunałem i wydała zarządzenia, mające jej zdaniem skutek w postaci zawieszenia prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy. Prezes Trybunału nie został wpuszczony do budynku.
Czytaj więcej
Symboliczne, że nominaci ugrupowania, które dało pretekst do upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego przez swoich przeciwników, teraz, „uzdrawiaj...
Mówiąc o popieranych przez niego zmianach w Trybunale Konstytucyjnym i możliwości odwoływania przez TK uprzednio podjętych wyroków, w tym wyroku ws. aborcji z 2020 roku, Czarzasty przypomniał o przysługującym mu na mocy art. 191 konstytucji uprawnieniu do składania skargi konstytucyjnej.
– Jako marszałek Sejmu mam prawo (...) do skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Moi poprzednicy nie korzystali z tego uprawnienia. Ja będę – stwierdził Czarzasty.
Czarzasty nazwał Trybunał Konstytucyjny „skorumpowaną politycznie przybudówką”. Za odpowiedzialność obarczył „brunatną koalicję”, walczącą o władzę a nie wartości, składającą się z Brauna, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bosaka, pod patronatem prezydenta Nawrockiego.
Czytaj więcej
Proklamacja osoby podającej się za sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie tylko jest niezgodna z prawem, ale może wyczerpywać znamiona przestępstwa...
– Bronią się przed utratą władzy w Trybunale Konstytucyjnym. (...) Ta sytuacja jest od wielu lat patologiczna – stwierdził. Podkreślił, że spór o TK to jego zdaniem „walka o demokrację”.
Marszałek Sejmu zapowiedział, że wnioski o konstruktywne wotum nieufności wobec premiera Donalda Tuska i o skrócenie kadencji Sejmu (pierwszy zapowiadany przez Rozwój Plus, drugi – przez Konfederację) będą procedowane.
Czarzasty odniósł się także do postulowanej przez część polityków i ekspertów koncepcji resetu konstytucyjnego.
– To nie jest kwestia zmiany konstytucji, to jest kwestia przestrzegania konstytucji – skwitował. Pytany o zawiadomienia składane do prokuratury m.in. w sprawie zamachu stanu i naruszenia nietykalności cielesnej sędziów, stwierdził, że prokuratura będzie podejmować decyzje samodzielnie, niezależnie od niego jako marszałka Sejmu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas