Jak opisuje portal Android, szef OpenAI poruszył temat w podcaście „Cheeky Pint”. W pewnym momencie stwierdził, że trzymanie pamięci DRAM w prywatnych komputerach i korzystanie z niej tylko przez niewielką część czasu jest globalnie nieefektywne. Według Altmana ta pamięć powinna trafić do chmury, w której serwery mogą pracować niemal bez przerwy, obsługując wielu odbiorców.

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Pamięć jest niezwykle potrzebna centrom danych

Portal Android zwraca uwagę, że wypowiedź Altmana wpisuje się w interesy jego firmy. OpenAI potrzebuje bowiem dużych ilości pamięci do rozbudowy infrastruktury AI. ChatGPT, należący do firmy, w przeciwieństwie do innych modeli językowych nie może działać lokalnie na prywatnych komputerach. OpenAI udostępnia jedynie usługi w chmurze.

Światowa podaż pamięci DRAM jest obecnie mocno ograniczona z uwagi na ogromne zapotrzebowanie koncernów zajmujących się AI. Z tego względu konsumenci mają do niej coraz bardziej utrudniony dostęp. Jako przykład Interia podaje firmę Micron, będącą jednym z największych producentów pamięci podręcznej. Pod koniec zeszłego roku ogłosiła, że wycofuje markę Crucial z rynku konsumenckiego. Powodem tej decyzji była konieczność przekierowania mocy produkcyjnych i inwestycji w segment rozwiązań dla centrów danych i infrastruktury sztucznej inteligencji.

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Użytkownicy bronią własnych komputerów

Słowa Altmana spotkały się z falą krytyki, zwłaszcza wśród graczy i entuzjastów sprzętu. W komentarzach pojawiały się argumenty, że ludzie kupują komputery do pracy, tworzenia i własnej rozrywki, a nie po to, by zwiększać wydajność infrastruktury firm AI. Sprzeciw użytkowników dodatkowo wzmacniają rosnące ceny pamięci i rezerwowanie jej dostaw przez duże przedsiębiorstwa.