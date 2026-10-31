AI wychodzi z wieku niewinności. Branża dojrzewa w warunkach ostrej konkurencji

Czy sztuczna inteligencja sprowadzi na nas zagładę? Katastroficzne przepowiednie warto traktować jako ostrzeżenie, że AI wymaga ostrożności i namysłu, by stała się dla ludzi pomocą, a nie utrapieniem. Wbrew nim opowiadam się jednak za wiarą w człowieka – w jego mądrość i innowacyjność, które wielokrotnie już pozwalały ludzkości znaleźć sposoby na bezpieczne korzystanie z nowych technologii.

