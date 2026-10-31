Rzeczpospolita

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AI wychodzi z wieku niewinności. Branża dojrzewa w warunkach ostrej konkurencji

Czy sztuczna inteligencja sprowadzi na nas zagładę? Katastroficzne przepowiednie warto traktować jako ostrzeżenie, że AI wymaga ostrożności i namysłu, by stała się dla ludzi pomocą, a nie utrapieniem. Wbrew nim opowiadam się jednak za wiarą w człowieka – w jego mądrość i innowacyjność, które wielokrotnie już pozwalały ludzkości znaleźć sposoby na bezpieczne korzystanie z nowych technologii.

Publikacja: 31.10.2026 08:57

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Ostatnie miesiące pokazały, że wraz z możliwościami sztucznej inteligencji, rośnie skala wyzwań

Ostatnie miesiące pokazały, że wraz z możliwościami sztucznej inteligencji, rośnie skala wyzwań

Foto: Stock

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Tomasz Sójka

Ze sztuczną inteligencją słusznie wiążemy największe nadzieje na rozwój w XXI wieku. Wystarczy wyobrazić sobie wzrost efektywności opieki zdrowotnej na miarę tego, co dzięki AI już stało się z tworzeniem oprogramowania: automatyzację, która obniża koszty i zwielokrotnia korzyści dla człowieka. Aby jednak ta szansa stała się faktem, AI musi być bezpieczna, a społeczeństwo musi akceptować jej szerokie wykorzystanie w gospodarce.

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