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Ostatnie miesiące pokazały, że wraz z możliwościami sztucznej inteligencji, rośnie skala wyzwań
Ze sztuczną inteligencją słusznie wiążemy największe nadzieje na rozwój w XXI wieku. Wystarczy wyobrazić sobie wzrost efektywności opieki zdrowotnej na miarę tego, co dzięki AI już stało się z tworzeniem oprogramowania: automatyzację, która obniża koszty i zwielokrotnia korzyści dla człowieka. Aby jednak ta szansa stała się faktem, AI musi być bezpieczna, a społeczeństwo musi akceptować jej szerokie wykorzystanie w gospodarce.
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