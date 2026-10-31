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Bogdan Święczkowski przed TK
30 października jest dniem, w którym na płomień polaryzacji w Polsce, który według niektórych zaczynał powoli przygasać, wylano całą cysternę paliwa.
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