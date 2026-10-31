Artur Bartkiewicz: Trybunał Schrödingera, Nawrocki siłuje się z sędziami i tylko Polski szkoda

Z tego, co stało się wokół Trybunału Konstytucyjnego paradoksalnie wszyscy główni gracze są zapewne zadowoleni. Donald Tusk okazał sprawczość, Karol Nawrocki zademonstrował zdecydowanie i siłę (i to dosłownie), Jarosław Kaczyński miał wreszcie w Alei Szucha Zjednoczoną Prawicę. I tylko Polacy jak nie mieli sądu konstytucyjnego, tak nadal go nie mają.

