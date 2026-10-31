Trybunał Konstytucyjny dawno już przestał odgrywać przypisaną mu w konstytucji rolę. I nie myślę tu nawet o ostatnich latach, gdy jego wyroki nie były publikowane w Dzienniku Ustaw, co – jak ostatnio stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny – oznacza brak możliwości wznawiania spraw, w których TK orzekł na korzyść Polaków. Już wcześniej orzecznictwo TK, także to korzystne dla obywateli, było dość często ignorowane przez sądy powszechne, zwłaszcza jeśli chodzi o wyroki wydawane z udziałem tzw. sędziów dublerów. Niekiedy sądy, odnosząc się do orzeczenia Trybunału, pokusiły się o tzw. rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Czyli same zaczynały badać, czy dany przepis jest zgodny z konstytucją, czy nie.