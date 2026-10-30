Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny w poszerzonym składzie siedmiu sędziów podjął 26 października uchwałę o pozostawieniu bez rozpoznania zagadnienia prawnego dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie sędzi Anny Dalkowskiej, o której pisałem tu w ubiegłym tygodniu.
Uzasadnienie sądu i głosy ekspertów każą mi dziś napisać znowu. Że nie ma już ratunku dla naszego nieszczęśliwego kraju.
NSA stwierdził, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które było podstawą wniosku, nie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw, co „nie ma tylko technicznego znaczenia, lecz stanowi konstytucyjnie określony warunek jego wejścia w życie i wywołania skutków prawnych”.
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Naczelny Sąd Administracyjny działa szybciutko, gdy sprawa nie dotyczy obywateli tylko sędziów i „ustroju sądownictwa”. Obywatele mogą sobie poczekać.
No to przypomnę, że zgodnie z art. 190 konstytucji orzeczenia Trybunału mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne i podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Skoro z „podlegania niezwłocznemu ogłoszeniu” NSA wywiódł, że wykonanie obowiązku przez premiera jest warunkiem wejścia w życie orzeczenia, to bądźmy konsekwentni: złożenie wobec prezydenta ślubowania przez osobę wybraną na stanowisko sędziego Trybunału jest warunkiem objęcia stanowiska – choć co prawda nie konstytucyjnym, tylko ustawowym. A może to są rzeczy nieporównywalne? Tylko jaka jest różnica między tym, że prezydent uchyla się od przyjęcia ślubowania i tym, że premier uchyla się od publikacji orzeczenia?
Ponoć to dzięki ogłoszeniu „zostaje zrealizowana konstytucyjna zasada, że obywatele czerpią wiedzę z dzienników urzędowych, a z tą zasadą powiązana jest zasada powszechnej znajomości prawa”. Naprawdę? Zgodnie z art. 88 ust. 1 konstytucji warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Gdybym był sędzią, a nie jakimś byłym urzędnikiem w todze sędziowskiej, to bym stwierdził, że jest to warunkiem wejścia w życie. A nie warunkiem „wyjścia z życia”.
No i przypomnę ponownie, że NSA – zgodnie z art. 184 konstytucji – kontroluje działalność organów administracji publicznej. Może czas, żeby zaczął kontrolować?! Gdybym był sędzią, a nie (…) , to bym skontrolował, czy prezes Rady Ministrów – bez wątpienia organ administracji publicznej – wypełnił obowiązek niezwłocznego ogłoszenia w organie urzędowym orzeczenia TK. A jeśli tego nie zrobił, to czy negatywne konsekwencje niezgodnego z prawem działania organu mogą spadać na obywatela? Bo jeśli organ administracji publicznej określi obywatelowi swoją decyzją zobowiązanie podatkowe niewynikające z ustawy, to NSA taką decyzję uchyli. A przynajmniej powinien. To, że tego przez lata nie robił w przypadku ofiar ulgi meldunkowej to już inna sprawa. Ale jak organ administracji publicznej swoją – było nie było – decyzją o nieogłoszeniu orzeczenia TK uniemożliwia zwrot obywatelowi środków pieniężnych, które zostały mu przez inny organ odebrane bez podstawy prawnej, to czy aby NSA nie powinien zignorować takiej „nie-decyzji”? W państwie prawa powinien. Tak jak my – obywatele – to prawo rozumiemy.
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W 2015 r., gdy się okazało, że partia Tuska może kolejnych wyborów nie wygrać, wyjęto z głębokiej szuflady pewien projekt.
Eksperci z kolei podkreślili w mediach, że „tracą nie tylko obywatele”. Skorzystać z wyroku TK nie może „nawet sędzia”, której skarga doprowadziła do jego wydania. „Nawet sędzia”? Otóż sędzia ta, w ogóle nie wiadomo, czy miała legitymację procesową do występowania z takim wnioskiem. To „nawet” powinno się odnosić do obywateli, którzy nie mogą skorzystać z wyroków TK. Choć w przypadku wspomnianych ofiar ulgi meldunkowej słowo „skorzystać” nie jest właściwe. Skorzystało państwo pozbawiając ich pieniędzy. Zwrot tych pieniędzy to dla nich żadna „korzyść”, tylko przywrócenie stanu zgodnego z prawem sprzed jego naruszenia.
Ważniejszy od proponowanego przez niektórych resetu Trybunału Konstytucyjnego, byłby reset Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby kontrolował on działalność organów administracji publicznej pod kątem ich zgodności z konstytucją, to Trybunał nie byłby w ogóle potrzebny.
Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym, profesorem Akademii Łazarskiego
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