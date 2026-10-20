W opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 16 października felietonie prof. Robert Gwiazdowski słusznie przypomina o niechlubnym początku wojny o Trybunał Konstytucyjny, pod koniec rządów koalicji PO–PSL, w 2015 r. Wtedy to rządząca większość wymyśliła przepisy pozwalające jej wybrać więcej sędziów TK, niż miała konstytucyjnie prawo.

Swój tekst profesor kończy w sposób sugerujący czytelnikowi, że wówczas wszyscy milczeli, także późniejsi „obrońcy praworządności”. Wśród nich znalazła się i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, której ówczesny prawnik, Michał Szwast, nie zabrał w tej sprawie głosu podczas posiedzenia sejmowej komisji. Korzystam z okazji, że zostaliśmy niejako wywołani do tablicy.