– Przez cieśninę Ormuz przebiega siedem głównych kabli, od których zależą wszystkie światowe dane internetowe i komercyjne – powiedział rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hosejn Mohebbi. – Przypominamy o tym wrogowi, żeby wiedział – ostrzegł.

Reklama Reklama

Wypowiedź Mohebbiego wpisuje się w serię irańskich gróźb dotyczących ataków na infrastrukturę internetową. Na początku października sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i były dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohsen Rezaei zagroził, że w przypadku wznowienia wojny celem Iranu mogą stać się podmorskie kable, centra danych i obiekty sztucznej inteligencji. – Jeśli wojna wybuchnie ponownie, liczne podmorskie kable, centra danych i obiekty sztucznej inteligencji w regionie, warte 2 biliony dol., znajdą się w naszym zasięgu – powiedział Rezaei, cytowany przez brytyjski portal Express.

Spór o cieśninę Ormuz blokuje porozumienie USA z Iranem

Iran rozpoczął blokowanie ruchu w cieśninie Ormuz po ataku USA i Izraela rozpoczętym 28 lutego. W związku z działaniami Iranu USA rozpoczęły blokadę irańskich portów. Stany Zjednoczone przełamują obecnie irańską blokadę, eskortując tankowce przepływające przez cieśninę poza szlakiem wyznaczonym przez Iran (część cieśniny Ormuz znajduje się w obrębie wód terytorialnych Omanu, który jest sojusznikiem USA). Liczba tankowców przepływających przez cieśninę rośnie, ale nadal nie osiągnęła poziomu sprzed 28 lutego.

Brak porozumienia ostatecznie kończącego wojnę USA z Iranem jest obecnie związany m.in. z brakiem zgody co do przyszłości cieśniny Ormuz. Iran chce uznania jego suwerenności nad strategicznym szlakiem wodnym, Stany Zjednoczone chciałyby, aby, jak przed wojną, cieśnina była uznawana za międzynarodowy szlak wodny.

Przed wojną przez Ormuz przepływała około jedna piąta światowego zużycia ropy naftowej.