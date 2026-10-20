Na zdjęciach opublikowanych przez północnokoreańską agencję informacyjną KCNA widać Kim Dzong Una, który wraz z nastoletnią córką Kim Dzu Ae (jest typowana na następczynię obecnego przywódcy Korei Północnej) oraz żoną Ri Sol Ju wizytuje 19 października wystawę odzieży i obuwia.

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Fala wpisów o złym stanie zdrowia Kim Dzong Una. Miał doznać wylewu i zostać wywieziony do Pekinu

Kim Dzong Un pojawił się publicznie po fali spekulacji w mediach społecznościowych w miniony weekend. W sieci pojawiły się wpisy, z których wynikało, że Kim Dzong Un doznał poważnego wylewu krwi do mózgu, zapadł w śpiączkę i został wywieziony do Pekinu na leczenie.

W niektórych wpisach pojawiły się spekulacje na temat tego, kto przejmie władzę w Korei Północnej po śmierci obecnego przywódcy. Najczęściej w tym kontekście wymieniano Kim Dzu Ae i Kim Jo Dzong, wpływową siostrę Kim Dzong Una. Jednocześnie doniesieniom o złym stanie zdrowia Kima nie towarzyszyły żadne dowody potwierdzające te spekulacje.

Wpisy o rzekomym wylewie, który przeszedł Kim, pojawiły się w serwisie X i na innych platformach społecznościowych. Pojawiły się nawet doniesienia, że Kim Dzong Un zmarł i że wkrótce rozpocznie się proces przekazywania władzy jego następcy lub następczyni.

Pogłoski o śmierci Kim Dzong Una nie potwierdziły się. Odwiedził wystawę odzieży i obuwia

Tymczasem KCNA informuje, że Kim Dzong Un wizytował 19 października wystawę, na której prezentowano ponad 70 tysięcy sztuk odzieży i ponad 170 tys. par butów. Kim miał w czasie wizytacji chwalić rozwój północnokoreańskie sektora odzieżowego i obuwniczego.

Odzież i obuwie prezentowane na wystawie miały zostać wyprodukowane na terenie Korei Północnej w zakładach w różnych częściach kraju, w ramach polityki rozwoju regionalnego realizowanej na polecenie Kim Dzong Una, który nakazał podniesienie poziomu życia poza dużymi ośrodkami miejskimi.

W przeszłości spekulacje na temat złego stanu zdrowia Kim Dzong Una pojawiały się regularnie, zwłaszcza w okresach, gdy przywódca Korei Północnej nie pojawiał się publicznie przez dłuższy czas. Kim, według tych doniesień miał mieć m.in. problemy z sercem, bądź cierpieć na cukrzycę.