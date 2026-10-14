Chiny i Korea Północna zacieśniają współpracę
Nowy Most chińsko-koreański, łączący chińskie miasto Dandong z północnokoreańskim Sinuiju, zostanie otwarty w czwartek 15 października – poinformowała w środę chińska agencja prasowa Xinhua. Jak przekazano w komunikacie, obie strony wspólnie zorganizują ceremonię otwarcia.
Budowa przeprawy rozpoczęła się w październiku 2011 r., a zakończyła trzy lata później. Mimo to most o długości 3024 m przez ponad dekadę pozostawał nieużywany. Opóźnienie wiązano przede wszystkim z brakiem odpowiedniej infrastruktury po stronie północnokoreańskiej, a także zmianami kadrowymi w administracji i władzach w Pjongjangu, które odpowiadały za współpracę z Chinami i realizację projektu.
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W ostatnich miesiącach zaobserwowano jednak oznaki przygotowań do uruchomienia przeprawy. Na moście pojawiły się pojazdy, a po północnokoreańskiej stronie prowadzono zaawansowane prace budowlane. Wzbudziło to spekulacje na temat rozpoczęcia jazd testowych.
Nowy most ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Będzie stanowił istotne uzupełnienie istniejącej infrastruktury granicznej, ponieważ obecny Most Przyjaźni Chińsko-Koreańskiej ma tylko jeden pas samochodowy i jeden tor kolejowy. Ogranicza to przepustowość przeprawy i wymusza ruch wahadłowy.
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Uruchomienie nowej przeprawy wpisuje się w poprawę stosunków między Chinami a Koreą Północną. W ostatnim okresie doszło do wznowienia kontaktów na najwyższym szczeblu. Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un odwiedził Chiny po raz pierwszy od sześciu lat, a chiński przywódca Xi Jinping złożył wizytę w Pjongjangu po siedmioletniej przerwie.
Chiny pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym i dyplomatycznym izolowanej Korei Północnej. W marcu br. linie Air China wznowiły bezpośrednie połączenia lotnicze z Pjongjangiem, zawieszone sześć lat wcześniej w związku z pandemią COVID-19. Przywrócono również transgraniczne połączenia kolejowe.
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Otwarcie mostu następuje miesiąc po uruchomieniu podobnego szlaku drogowego między Koreą Północną a Rosją. Rozbudowa infrastruktury transportowej na granicach tego kraju może ułatwić wymianę handlową i przemieszczanie się między państwami, choć rzeczywista skala wykorzystania nowej przeprawy będzie zależeć od rozwoju współpracy gospodarczej i organizacji ruchu granicznego.
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