Najwięksi chińscy producenci pojazdów elektrycznych odnotowali we wrześniu skok sprzedaży eksportowej.
Portal „Nikkei Asia”, powołując się na najnowsze dane Chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Osobowych (CPCA), podał, że sprzedaż aut spalinowych załamała się o 43 proc. r/r do 534 tys. sztuk, a pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in o 16,7 proc. do 1,08 mln. Głębsze tąpnięcie w segmencie pojazdów z napędem konwencjonalnym sprawiło jednocześnie, że udział tzw. elektryków w miesięcznej sprzedaży nowych aut osiągnął rekordowe 67 proc.
Jak zaznaczono, wrzesień, określany w branży mianem „złotego” miesiąca, nie przyniósł oczekiwanego odbicia na największym rynku motoryzacyjnym świata. Według ankiety przeprowadzonej przez stowarzyszenie (CPCA) ponad jedna trzecia dealerów zadeklarowała, że sezonowy wzrost sprzedaży w tym roku w ogóle się nie pojawił, a konsumenci odkładają decyzje zakupowe.
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Słabość na rynku wewnętrznym kontrastuje z wynikami zagranicznymi. Jak zauważa „Nikkei Asia”, ilustrują to raporty samych koncernów. Najwięksi producenci pojazdów elektrycznych, BYD oraz Geely, odnotowali we wrześniu skok sprzedaży eksportowej odpowiednio o 154 proc. i 162 proc. r/r. W tym samym czasie ich sprzedaż w Chinach spadła o 13 proc. w przypadku BYD, a o 20 proc. w przypadku Geely.
Analitycy domu maklerskiego Nomura tłumaczą spadek popytu w Chinach ograniczaniem rządowych dopłat do wymiany pojazdów oraz wygaszaniem ulg podatkowych. Eksperci wskazują, że ekspansji zagranicznej chińskich aut sprzyjają wysokie ceny paliw wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Nomura zastrzega jednak, że silny eksport zapewni jedynie „ograniczoną” rekompensatę dla słabnącego rynku wewnętrznego.
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