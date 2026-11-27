Paul Mackenzie kierował sektą działającą w lasach u wybrzeży Kenii. Głosił nadejście apokalipsy, nakłaniając swoich wyznawców do śmiertelnej głodówki. Wśród ofiar były dzieci członków wspólnoty.

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Jak poinformowała agencja Reutera, w piątek sąd w Mombasie uznał przywódcę sekty za winnego kolejnych 123 zabójstw. Wcześniej Mackenzie został skazany na 200 lat pozbawienia wolności za doprowadzenie do śmierci 191 osób, w tym 190 dzieci.

Kenia. Przywódca sekty nakłaniał wiernych do śmiertelnej głodówki

Uzasadniając orzeczenie, sędzia Alex Ithuku wskazał na bezpośrednią odpowiedzialność pastora za śmierć członków wspólnoty.

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Mackenzie został aresztowany w 2023 r. po odkryciu masowych grobów w lesie Shakahola, w pobliżu nadmorskiego miasta Malindi. Według oskarżenia przywódca sekty odpowiada również za inne przestępstwa, w tym związane z terroryzmem oraz znęcaniem się nad dziećmi.

Pastor głosił teorie spiskowe. Zakazywał edukacji i potępiał medycynę

Głoszona przez Mackenziego doktryna zakładała odrzucenie edukacji i współczesnej medycyny, którą pastor przedstawiał jako zło.

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Przywódca sekty rozpowszechniał również teorie spiskowe dotyczące rzekomych działań Kościoła katolickiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych, wymierzonych w państwa narodowe. Według Mackenziego instytucje te dążyły do ustanowienia nowego porządku świata i powołania globalnego rządu.