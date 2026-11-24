Policja hrabstwa Norfolk przekazała, że odebrała zgłoszenie w poniedziałek wieczorem i rozpoczęła interwencję w związku z „podejrzaną aktywnością na terenie rezydencji Anmer Hall w posiadłości Sandringham”.

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W komunikacie czytamy, że w okolice domu w hrabstwie Norfolk na wschodzie Anglii skierowano psy policyjne, drony oraz śmigłowiec. Na terenie posiadłości zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy są teraz w areszcie, podejrzani o włamanie i bezprawne wtargnięcie na teren posiadłości.

Williama i Kate nie było w rezydencji. Anmer Hall to prezent ślubny od królowej Elżbiety II

Policja podkreśliła, że następcy tronu, jego żony oraz dzieci nie było tego dnia w posiadłości. Brytyjskie media donoszą, że znajdują się w Windsorze.

Książęca para głównie latem używa Anmer Hall, dziewiętnastowiecznej posiadłości w stylu georgiańskim. Licząca 10 sypialni posiadłość była prezentem ślubnym od królowej Elżbiety II.