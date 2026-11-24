Pomysł na opracowanie najgłośniejszego sposobu klaskania narodził się podczas zawodów kendo. Ko Nakagawa, 18-letni uczeń szóstej klasy szkoły średniej Ibaraki Prefectural Namiki w Tsukubie, zauważył, że doping kibiców przeciwnych drużyn jest znacznie głośniejszy niż wsparcie, jakie otrzymywali jego koledzy z klubu. Postanowił sprawdzić, od czego zależy siła oklasków i czy można opracować technikę pozwalającą osiągnąć znacznie lepszy rezultat, pisze dziennik „Asahi Shimbun”.

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W japońskich zawodach kendo doping odbywa się przede wszystkim poprzez klaskanie, a nie głośne okrzyki. Nakagawa uznał więc, że poprawienie techniki może pomóc jego drużynie w osiąganiu lepszych rezultatów. – Po prostu chciałem prześcignąć wszystkich rywali pod względem głośności moich oklasków – wyjaśnił w rozmowie z „Asahi Shimbun”.

Uczeń poprosił kolegów z klubu o porównanie różnych sposobów klaskania. Na podstawie ich ocen ustalił, że oklaski są odbierane jako głośniejsze, gdy mają szybkie tempo, a niekoniecznie wysoki ton. Za najskuteczniejsze uznał takie, które są jednocześnie głośne, szybkie i można je utrzymać przez dłuższy czas.

500 prób i nowa technika klaskania

Nakagawa wykorzystał aplikację na smartfonie do pomiaru natężenia dźwięku. Przez około cztery miesiące przetestował blisko 500 różnych wariantów. Eksperymentował z ustawieniem łokci i barków, sposobem uderzania dłońmi, a nawet pozycją całego ciała. Sprawdzał również, czy zastosowanie kredy na dłoniach wpływa na rezultat.

Ważnym elementem badań było określenie optymalnego czasu klaskania. Uczeń analizował nagrania posiedzeń japońskiego parlamentu i zmierzył długość 54 serii oklasków. Ich średni czas wyniósł 3,8 sekundy.

Ostatecznie opracował technikę nazwaną „Biggu Sandā Shotto”, czyli w wolnym tłumaczeniu „donośny grzmot”. Jej wykonanie wymaga odpowiedniego przygotowania. Najpierw należy wykonać ćwiczenia rozgrzewające, a następnie rozprowadzić na dłoniach około 1 grama kremu nawilżającego Nivea. Kolejnym krokiem jest ustawienie łokci pod kątem 30 stopni i przyjęcie pozycji klęczącej na prawym kolanie oraz lewą nogą wysuniętą do przodu.

Przed rozpoczęciem klaskania trzeba jeszcze lekko zaokrąglić dłonie, wziąć oddech i szeroko otworzyć oczy. – Przyjmujesz pozę, jakbyś zamierzał się oświadczyć – żartował Nakagawa w reportażu „Asahi Shimbun”. Opracowana metoda pozwala osiągnąć natężenie przekraczające 110 decybeli, czyli więcej niż klakson samochodu słyszany z niewielkiej odległości.

Nagrody za badania i plan ustanowienia rekordu Guinnessa

Pomysł przyniósł japońskiemu uczniowi nie tylko praktyczną umiejętność, ale również uznanie w konkursach naukowych. W ubiegłym roku szkolnym zdobył główną nagrodę podczas corocznego konkursu badawczego w swojej szkole, a opracowana technika otrzymała także pierwszą nagrodę w konkursie SDG Research Awards oraz wyróżnienie za pomysł podczas STEAM Japan Award 2026.

Nakagawa podkreśla, że szczególnie ceni samodzielne rozwiązanie problemu, którym zainteresował się z własnej inicjatywy. Zwrócił uwagę, że w czasach powszechnego dostępu do sztucznej inteligencji możliwość samodzielnego znalezienia odpowiedzi była dla niego cennym doświadczeniem.

Jak donosi „Asahi Shimbun”, klub kendo Nakagawy ostatecznie nie zakwalifikował się do regionalnych zawodów Kanto. Sam uczeń został jednak na początku nowego roku szkolnego jego kapitanem. Nie miał już okazji zaprezentować pełnej techniki podczas zawodów, ponieważ, jak mówi, krępuje go przyjmowanie charakterystycznej pozycji ciała, a nakładanie kremu na dłonie uważa za zbyt kłopotliwe. Licealista nie zamierza jednak porzucać swojego projektu, a jego kolejnym celem jest ustanowienie rekordu Guinnessa w kategorii najgłośniejszych oklasków.