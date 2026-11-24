Działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 52 proc. badanych, natomiast negatywną opinię na jej temat ma 38 proc. respondentów – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Znacznie gorzej wypadają parlamentarne izby. Pracę Sejmu pozytywnie ocenia 29 proc. ankietowanych, a Senatu – 33 proc.

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Karol Nawrocki z najlepszym wynikiem w sondażu CBOS

Listopadowe badanie potwierdza utrzymujący się od kilku miesięcy układ ocen prezydenta i parlamentu. Jak zaznaczył CBOS, zaobserwowane zmiany nie są duże i mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

W porównaniu z październikowym pomiarem odsetek pozytywnych ocen działalności Karola Nawrockiego zwiększył się o 1 pkt proc. Negatywne opinie wyraziło natomiast o 1 pkt proc. mniej respondentów. Bez zdania w tej sprawie pozostaje 10 proc. badanych, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej.

Jak Polacy oceniają działalność Sejmu?

Oceny pracy Sejmu pozostają mniej korzystne. Pozytywnie działalność izby niższej parlamentu ocenia 29 proc. ankietowanych. Negatywną opinię wyraża 55 proc. respondentów. W porównaniu z październikiem odsetek krytycznych ocen zmniejszył się o 1 pkt proc., natomiast wynik pozytywny nie uległ zmianie.

Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 15 proc. uczestników badania, co oznacza spadek o 1 pkt proc.

Wyniki wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych respondentów. Dobrze pracę Sejmu ocenia 70 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości odsetek pozytywnych opinii wynosi 11 proc., a w elektoracie Konfederacji Wolność i Niepodległość – 10 proc. Dobrą ocenę wystawiło izbie niższej również 17 proc. osób, które nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddadzą głos.

Negatywne opinie na temat działalności Sejmu dominują przede wszystkim wśród wyborców opozycyjnych ugrupowań. Krytycznie pracę izby ocenia 77 proc. wyborców PiS oraz 84 proc. sympatyków Konfederacji WiN. Wśród wyborców KO odsetek ten wynosi 22 proc., a w grupie osób niezdecydowanych – 64 proc.

Senat z większą liczbą pozytywnych ocen

Nieco lepiej niż Sejm wypada druga izba parlamentu. Działalność Senatu pozytywnie ocenia 33 proc. respondentów, czyli o 2 pkt proc. więcej niż w październikowym badaniu CBOS.

Jednocześnie wzrósł odsetek ocen negatywnych. Krytycznie o pracy Senatu wypowiedziało się 43 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem. Bez jednoznacznej opinii w tej sprawie pozostaje 24 proc. badanych – o 3 pkt proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Sondaż zrealizowano w dniach 5–15 listopada 2026 r. Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

W badaniu uczestniczyły 963 osoby. Większość wywiadów przeprowadzono bezpośrednio, metodą CAPI, która objęła 59,1 proc. próby. Metodę telefoniczną CATI zastosowano w przypadku 23,3 proc. respondentów, a internetową CAWI – 17,7 proc.