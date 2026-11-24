W piątek na wieży kontroli lotów w Rzeszowie zadziałały wszystkie wypracowane procedury – twierdzi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Sześciu pracowników operacyjnych agencji trafiło do miejsca doraźnego schronienia. To trzeci raz, gdy kierownik jednostki będący na miejscu wydał polecenie ewakuacji.

Reklama Reklama

– Od roku w Lublinie i Rzeszowie, w naszych obiektach, znajdują się doraźne miejsca schronienia. Zgodnie z procedurą ostateczną decyzję w sprawie ewakuacji podejmuje się na miejscu. Zadziałało to pewien czas temu w Lublinie, a teraz w Rzeszowie. Decyzja jest podejmowana zatem lokalnie, a nie z biura w Warszawie. Oczywiście w tym przypadku była ona poprzedzona informacjami od wojska oraz od RCB – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes PAŻP.

Do poprzednich ewakuacji doszło prawdopodobnie we wrześniu i październiku. Były one związane ze wstrzymaniem operacji cywilnych – na rzecz lotnictwa wojskowego – a także alertami RCB dla Lublina i okolic.

Kontrolerzy ruchu lotniczego na ścianie wschodniej pracują w napięciu

Zadaniem PAŻP jest zapewnienie płynności cywilnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja zatrudnia trzy grupy kontrolerów:

wieżowych (TWR) – odpowiadających m.in. za starty i lądowania oraz przeloty przez strefę kontrolowaną lotniska;

zbliżania (APP) – monitorujących większe przestrzenie w pobliżu lotnisk (obsługa odbywa się w czterech miastach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu);

obszaru (ACC) – zajmujących się głównie lotami tranzytowymi nad Polską (obsługa z Warszawy).

Zarówno w piątek w Rzeszowie, jak i wcześniej w Lublinie doszło do ewakuacji kontrolerów z pierwszej z tych grup.

Od lutego 2022 roku, gdy wybuchła wojna w Ukrainie, praca kontrolerów zajmujących się ruchem na wschodniej ścianie Polski znacznie się zmieniła.

– Zamykanie i otwieranie przestrzeni powietrznej to już nasza codzienność – przyznaje prezes Jaworska-Maćkowiak. Chodzi o sytuacje, gdy określone strefy przestrzeni powietrznej są zamykane dla ruchu cywilnego. Może to trwać kilka minut, ale czasem nawet kilka godzin. Jak ustaliliśmy, w ubiegłym roku PAŻP aż 50 tys. razy aktywowała strefy na potrzeby wojska. W tym roku liczba aktywacji przekroczyła już 40 tys., co pokazuje skalę działań wojska.

Gdy dana przestrzeń zostaje zamknięta dla ruchu cywilnego, zadaniem PAŻP jest m.in. rerouting, czyli wyznaczenie nowych tras dla samolotów.

Stres kontrolerów lotów. Czym jest system wsparcia CISM?

– Sytuacja geopolityczna powoduje rzeczywiste zwiększenie złożoności i obciążenia operacyjnego kontrolerów, jednak Agencja jest przygotowana do działania w takich warunkach: posiada procedury operacyjne i mechanizmy współpracy cywilno-wojskowej, procedury wygaszania ruchu i ewakuacji oraz system wsparcia CISM dla kontrolerów (Critical Incident Stress Management), którego celem jest ograniczenie negatywnych następstw psychologicznych zdarzenia krytycznego oraz wsparcie pracownika w powrocie do normalnego funkcjonowania – mówi nam prezes PAŻP.

Wsparcie przysługuje kontrolerom po „szczególnie obciążającym zdarzeniu”. To – jak słyszymy – jeden z elementów kultury bezpieczeństwa PAŻP.

Zakłócenia GPS nad Polską. Skąd pochodzą?

Problemem, który od lutego 2022 roku dotyka nie tylko kontrolerów, ale także pilotów linii lotniczych, jest zakłócanie sygnału GPS wykorzystywanego do nawigacji. Dochodzi do niego głównie z terytorium Rosji (w tym obwodu królewieckiego), ale czasem także z Polski – za sprawą nielegalnych zagłuszaczy (jammerów), spoofingu czy działania systemów wojskowych.

W związku z tym piloci operujący nad Polską, ale także np. nad Finlandią, korzystają również ze standardowych metod nawigacyjnych (w tym z map), które w innych rejonach Europy nie są już tak często wykorzystywane. Przewoźnicy zdążyli się już przyzwyczaić do tej praktyki.

– Kilka lat temu, gdy przyszłam do PAŻP, podjęłam decyzję o tym, że konwencjonalne pomoce nawigacyjne nadal będą pracowały. Teraz – ze względu na sytuację geopolityczną – okazuje się to trafną decyzją, mimo że ogólnoeuropejskie trendy były wtedy zupełnie inne. Ale dzięki temu piloci lądują bez najmniejszego problemu – mówi Magdalena Jaworska-Maćkowiak.