Pierwsze doniesienia o obecności samolotu prezydenta Ukrainy na lotnisku Rzeszów-Jasionka pojawiły się w mediach społecznościowych. InsiderGeo informował, że Zełenski wylądował w Rzeszowie.

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Wcześniej minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiadomił o ewakuacji wieży kontroli lotu na tym lotnisku ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza.

Maszyna Zełenskiego ze statusem HEAD

Informacja ta została następnie skorygowana na podstawie wpisu dziennikarki niemieckiego „Bild” Jeanne Plaumann,która informowała, że samolot nie przyleciał do Jasionki, lecz wystartował z tamtejszego lotniska i poleciał do Berlina, skąd miał zabrać ukraińskiego prezydenta. Dziennikarka zwróciła również uwagę, że Rosja ponownie namierzyła samolot Zełenskiego. Tej informacji nie udało się jednak niezależnie potwierdzić.

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, samolot Zełenskiego, który stał na płycie lotniska w Jasionce, miał status HEAD. Oznacza to, że na jego pokładzie znajdował się VIP. Status HEAD jest stosowany w przypadku lotów z udziałem najważniejszych osób w państwie, m.in. prezydenta, premiera czy innych najwyższych urzędników państwowych.

Premier Ukrainy na pokładzie samolotu w Rzeszowie-Jasionce

W czasie alarmów o zagrożeniu atakami z powietrza na południu Polski w samolocie stojącym na lotnisku Rzeszów-Jasionka znajdował się szef ukraińskiego rządu – ustaliła TVN24.

Serhij Korecki przyjechał do Jasionki z Kijowa, skąd rano miał odlecieć do Berlina na zaplanowane spotkanie z niemieckim kanclerzem Friedrichem Merzem.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Pobyt szefa ukraińskiego rządu zbiegł się w czasie ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę oraz z porannymi wydarzeniami związanymi z zagrożeniem z powietrza. Wtargnęły w nią trzy obiekty, w tym najprawdopodobniej dwie rakiety Ch-101 i dron odrzutowy. Jedna z rakiet uderzyła w Nowym Lipowcu.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował w piątek o ewakuacji wieży kontroli lotów. Sześciu pracowników personelu operacyjnego skierowano do tymczasowego miejsca schronienia. Alarm odwołano około godz. 7.30.

Tego samego dnia w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa i zagrożeniem dla polskiej przestrzeni powietrznej czasowo wstrzymywano operacje lotnicze.