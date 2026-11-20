Władimir Putin odniósł się do ukraińskich ataków na Most Krymski podczas konferencji prasowej w Chinach 19 listopada. Rosyjski prezydent zapewnił, że przeprawa łącząca okupowany Krym z terytorium Rosji nie jest wykorzystywana do celów wojskowych. Twierdził również, że wydał w tej sprawie bezpośrednie polecenie.

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– Chcę powiedzieć, że Most Krymski jest obiektem wyłącznie pokojowym. Już od bardzo dawna, zresztą wydałem takie bezpośrednie polecenie, nie wykorzystujemy Mostu Krymskiego ani do przewozu sprzętu wojskowego, ani do transportu amunicji. Nie przewoziliśmy przez most nawet produktów naftowych. To obiekt wyłącznie cywilny – powiedział Putin.

Rosyjski dyktator zapowiedział jednocześnie odbudowę uszkodzonej przeprawy i zagroził Ukrainie odwetem. – Sądzę, że nasze działania odwetowe będą znacznie bardziej dotkliwe niż to, co zrobił kijowski reżim w odniesieniu do mostu – oświadczył. Dzień później Rosja zaatakowała m.in. mosty w Kijowie.

Jak informował Interfax, Putin przekonywał, że uszkodzenia dotyczą przede wszystkim części drogowej, natomiast kolejowa miała zostać już przywrócona do sprawności.

Nagranie rosyjskiego ministerstwa obrony podważa słowa Putina

Na wypowiedź rosyjskiego prezydenta zwrócił uwagę wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Bosacki. Wskazał na nagranie opublikowane przez rosyjskie ministerstwo obrony 16 lutego 2022 r., a więc niespełna dwa tygodnie przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Materiał pokazuje transport czołgów i innego sprzętu wojskowego przez Most Krymski.

Co istotne, nie jest to nagranie pochodzące z ukraińskich źródeł ani materiał, którego autentyczność trzeba ustalać na podstawie relacji świadków. Film został opublikowany przez rosyjski resort obrony, a jego opis wskazywał na przewóz sprzętu wojskowego koleją po zakończeniu ćwiczeń taktycznych na Półwyspie Krymskim.

Most Krymski, oddany do użytku w 2018 r., ma istotne znaczenie komunikacyjne i logistyczne dla Rosji. Łączy rosyjski Półwysep Tamański z okupowanym Krymem i od początku pełnoskalowej wojny był wykorzystywany do transportu zaopatrzenia na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych. Ukraina wielokrotnie atakowała tę przeprawę, uzasadniając działania jej znaczeniem dla rosyjskiej logistyki wojskowej.