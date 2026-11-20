To był „dzień Putina” – pisze „Süddeutsche Zeitung”. Prezydent Rosji „osiągnął w Shenzhen coś, czego nie sposób przecenić – dwaj politycy, uważani za najpotężniejszych na świecie, przywitali go jak starego przyjaciela”. W relacjach Putina z Xi jest to oczywiste, ale teraz to samo zrobił Trump. „Jeszcze ważniejsze niż kumplostwo przed kamerami jest jednak to, że Xi i Trump potraktowali Putina jak równorzędnego partnera. A przecież jego pozycja jest o wiele słabsza niż obu pozostałych polityków zasiadających przy okrągłym stole” – pisze Silke Bigalke.

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Komentatorka polemizuje ze słowami Putina, że Rosja wytrzymała zachodnie sankcje „z godnością i praktycznie własnymi siłami”. Bez handlu z Chinami Putin miałby ogromne problemy z finansowaniem wojny przeciwko Ukrainie. Pekin zapobiegł też całkowitej izolacji Rosji – tłumaczy Bigalke.

Jej zdaniem Kreml od dawna propaguje trójkąt z udziałem Chin, Rosji i USA, który miałby decydować o losach świata. Ta narracja forsowana przez Putina przedstawia Rosję jako kraj „ważniejszy niż jest w rzeczywistości”. „To, że Trump przyłączył się do tej narracji, musi być dla Putina największą satysfakcją” – ocenia komentatorka.

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Według „SZ” Trump jest w tym trójkącie osobą, która dała się „wyprowadzić w pole”. Wprowadzając na agendę kwestię Ukrainy i Międzynarodowego Trybunału Karnego, prezydent USA zrobił prezent Putinowi. „W Shenzhen władca Rosji mógł przez krótki czas poczuć, że należy do grona potężnych, którzy decydują o porządku świata. Jednak Putin wie, że porównanie (Shenzhen) z Jałtą kuleje” – zauważyła Bigalke.

Zdaniem „SZ” Trump, Xi i Putin nie są tak silni jak przywódcy, którzy spotkali się pod koniec wojny w Jałcie, żeby ustalić przyszłość Europy. „Dotyczy to w dwójnasób Putina – jego miejsce przy okrągłym stole zależy od słabości Trumpa i dobrej woli Xi. Ten ulotny sojusz trójstronny nie jest w stanie rozstrzygać o losach Europy” – podsumowuje „Süddeutsche Zeitung”.

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O „trzech bratnich duszach” pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Szczyt trzech prezydentów w Shenzhen był „wielkim chińskim kinem”. Xi powitał Trumpa nie jak „kulawą kaczkę”, którą jest, lecz jak „złotego bażanta”. „Prezydent USA nie zauważył, że w filmie o wielkości Chin i wielkiej władzy jego przywódcy gra jedynie rolę drugoplanową” – pisze Berthold Kohler, dodając, że to samo dotyczy Putina.

Prezydent Rosji był pomimo tego zadowolony, bo jego zdjęcia za okrągłym stołem są „czystym złotem” dla jego „propagandy na froncie krajowym”.

Czy „wielka trójka” tworzyła w Shenzhen historię? Pomimo zapewnień o przyjaźni, nadal obowiązuje zasada, dotycząca także USA, Chin i Rosji, że państwa nie mają przyjaciół, lecz tylko interesy – podkreślił komentator, wskazując na rywalizację na Pacyfiku czy spory handlowe między USA i Chinami.

„Europejczycy, chociaż byli nieobecni w Shenzhen, powinni być wdzięczni Xi. Spotkanie w Chinach unaoczniło wszystkim, jakim wyzwaniem dla Europy są trzy mocarstwa. Trump, Putin i Xi działają co prawda w różnych systemach, ale w wielu sprawach są bratnimi duszami. Wszyscy trzej wyznają prawo silniejszego” – pisze w konkluzji komentator „FAZ”.

„Die Welt” porównuje spotkanie w Shenzhen do spotkania koalicji chętnych i nazywa uczestników spotkania w Berlinie „koalicją bezsilnych”.

Anett Meiritz przytacza słowa Trumpa wypowiedziane do Putina – „Kto to jest? To jest mój przyjaciel”. Jej zdaniem to zdanie mówi więcej o nowej architekturze świata niż oświadczenie po szczycie koalicji chętnych. „W Shenzhen na nowo ustalany był układ sił na przyszłość. A Europa przygląda się” – pisze komentatorka.

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Inaczej widzi to tygodnik „Der Spiegel”. „Europejczycy wcale nie są tacy bezbronni” – komentuje Ralf Neukirch. „Przed spotkaniem przywódców USA, Chin i Rosji panował wielki strach. Okazało się jednak, że nie tak łatwo można zmienić porządek świata”.

Trzej przywódcy „nie podzielili świata między siebie”. Europa i jej demokratyczni sojusznicy pokazali na konferencji w Berlinie, że chcą przeciwstawić się hegemonialnym ambicjom mocarstw. „Mogło być gorzej” – ocenił Neukirch.

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Na obu spotkaniach nie zapadły konkretne decyzje – oba miały przede wszystkim znaczenie symboliczne – jeden w negatywnym, drugi w pozytywnym sensie – ocenił „Der Spiegel”.

„Shenzhen pokazał, że istnieje koalicja chętnych, która chce ostatecznie zniszczyć globalny porządek. Należą do niej nie tylko podżegacz wojenny Putin i autokrata Xi. Należy do niej także prezydent kraju, który zachodnie państwa demokratyczne uważały jeszcze niedawno za najważniejszego sojusznika” – czytamy w „Spieglu”.

Komentator ostrzega przed bagatelizowaniem szkód wyrządzonych przez szczyt trzech przywódców. „Jeżeli ta trójka będzie w przyszłości spotykać się regularnie, co sugerował Xi, to atak na oparty na zasadach porządek świata będzie kontynuowany” – pisze Neukirch.

„Z pomocą USA, Putin wyrwał się z izolacji, co jest dla niego ogromnym sukcesem propagandowym. (…) Rozsądniej byłoby poczekać, aż Rosja wycofa się z Ukrainy. Trump dał to Putinowi za darmo” – krytykuje komentator „Spiegla”.