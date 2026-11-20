W piątek o godz. 11 w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której prezydent Karol Nawrocki odwołał ze stanowiska szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz i powołał na jej miejsce Agnieszkę Bartol, a także powołał ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera.

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Uroczystość trwała niespełna pięć minut, podczas części oficjalnej nie było przemówień.

Donald Tusk: To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji

Po godz. 12 w Kancelarii Premiera rozpoczęła się konferencja prasowa, obecni byli premier Donald Tusk, wicepremier Andrzej Domański i minister Agnieszka Bartol. Na początku wystąpienia szef rządu odniósł się do sprawy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę.

– Ostatnie tygodnie nas nie rozpieszczają i nie ma właściwie dnia, żeby nie zdarzyło się coś przesadnie interesującego. Dzisiaj mamy kolejną odsłonę rosyjskiej eskalacji – powiedział Donald Tusk. Dodał, że trzy obiekty rosyjskie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. – Spadły na polską ziemię, jeden eksplodował – podkreślił.

– Nie ma żadnych zniszczeń, nie ma żadnych ofiar, ale pokazuje to wyraźnie, też biorąc pod uwagę skalę ataku Rosji na Ukrainę tej nocy i tego poranka, że te miesiące będą na pewno miesiącami dużych wyzwań dla nas wszystkich – mówił szef rządu.

Premier powiedział, że od wczesnych godzin porannych jest w kontakcie z szefami MON i MSWiA oraz ze wszystkimi służbami. – Będziemy informować o działaniach i okolicznościach tych dramatycznych incydentów – zapowiedział.

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Tusk poinformował też o swojej rozmowie z szefem NATO. – Rozmawiałem długo z sekretarzem generalnym NATO, wymieniłem także uwagi z grupą liderów europejskich – mówił. – Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji – oświadczył premier. Zaznaczył, że przy podobnych incydentach zdarzały się spekulacje, czy obiekty, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, były rosyjskie, czy ukraińskie.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej 20 listopada 2026 r. Foto: PAP

– Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi – podkreślił. Tusk dodał, że zdarzenie „nie wygląda na przypadek”. Zaznaczył, że to opinia nie tylko jego, ale także jego zagranicznych partnerów, w tym sekretarza generalnego NATO.

– Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. (...) Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk koalicji chętnych, wspomagane przez także polskich żołnierzy, w Nowej Dębie wizyta ministrów obrony kilku państw zaangażowanych w te ćwiczenia, więc nie można wykluczyć – ale oczywiście jest to hipoteza – że ta prowokacja miała związek także z faktem, że na terenie Polski odbywały się ćwiczenia – kontynuował.

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Donald Tusk zapowiedział, że w omawianej kwestii będzie w stałym kontakcie z szefem NATO Markiem Rutte. Podkreślił, że w sobotę 21 listopada sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie w Warszawie.

W dalszej części konferencji premier odniósł się do sprawy zmian w Radzie Ministrów. – Bardzo się cieszę, że zakończył się czas wyczekiwania (...) na nominację prezydenta dla pana od dziś wicepremiera, ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego i dla nowej pani minister funduszy – powiedział, oceniając, że Domański i Bartol charakteryzują się „nieprzeciętnym profesjonalizmem”.

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