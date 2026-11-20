W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z użyciem m.in. pocisków balistycznych. W Kijowie zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.
Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali ostrzeżenia o rosyjskim ataku na Ukrainę, a następnie o zagrożeniu atakiem z powietrza. W niektórych powiatach uruchomiono syreny alarmowe. Alert o zagrożeniu atakiem został odwołany około godz. 7.30.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godz. 7.07 o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Wojsko sprawdza dwa możliwe naruszenia.
Najpierw informowano o obiekcie, który spadł w miejscowości Nowy Lipowiec, tam rankiem niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na pole w pobliżu lasu i – zgodnie z doniesieniami – zaczął płonąć. Według straży pożarnej nie ma poszkodowanych ani strat materialnych. Obiekt sam wygasł. Nieco później pojawiła się informacja, że obiekty spadły w rejonie Rudnika nad Sanem i w Mołodyczu.
Ze słów wicepremiera wynika, że w Nowym Lipowcu spadła rakieta Ch-101, prawdopodobnie druga taka rakieta spadła w innym miejscu, a w trzecim miejscu, gdzie znaleziono szczątki obiektu powietrznego, był to prawdopodobnie dron odrzutowy.
Poderwano myśliwce dyżurne, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Po raz pierwszy zdecydowano o ewakuacji wieży kontroli lotów w porcie Rzeszów-Jasionka. Dziewięć osób przebywało w doraźnym miejscu schronienia.
Premier Donald Tusk poinformował, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Zapowiedział również naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego i szefów służb.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi czynności procesowe. W działaniach uczestniczą Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Trwa ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów.
Premier poinformował, że o dzisiejszym incydencie rozmawiał długo z sekretarzem generalnym NATO. - Nie wygląda to na przypadek (...). Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją - zaznaczył.
- Nie ma żadnych zniszczeń, nie ma żadnych ofiar – podkreślił szef rządu.
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Wiemy na pewno, że to, co spadło na terenie Polski, było z Rosji – powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do naruszenia polskiej przestrzeni...
Kolportowane w internecie zdjęcie, na którym zobaczyć można odrzutowce w pościgu za rakietą, to tzw. deepfake - poinformowała PAP rzeczniczka NASK Paulina Zywar. Dodała, że przypadek ten już został zgłoszony platformom społecznościowym.
Szef MSZ Ukrainy podkreślił, że Ukraińcy są „pierwszą linią obrony” przed zagrożeniem z Rosji.
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„Solidaryzujemy się z Polską i Polakami” - napisał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha we wpisie w serwisie X, w którym odniósł się do nocnego naruszeni...
Jarosław Piskorski, wójt gminy Księżopol, na terenie której znajduje się Nowy Lipowiec, gdzie według słów wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza spadł pocisk Ch-101 w rozmowie z PAP poinformował, że obiekt powietrzny spadł na terenie jego gminy 200-300 metrów od zabudowań. Pierwsze sygnały o tym, że obiekt taki spadł na terenie gminy miał otrzymać ok. 7.20. Jeden z okolicznych mieszkańców powiedział mediom, że po godz. 6 usłyszał wybuch w mieszkaniu, gdy słuchał radia. – Służby prędko przyjechały, policja to moment – dodał.
W piątek na Polskę spadły dwie rakiety i dron. Dr hab. prof. UAM Marcin Orlicki, radca prawny, specjalizujący się w prawie cywilnym i ubezpieczeniowym. wyjaśnia, że za ewentualne zniszczenia zapłaci ubezpieczyciel, jeśli polisa nie wyłącza wojny. Od państwa odszkodowania raczej nie będzie.
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Rakieta jest obiektem latającym, ale trudno atak rakietowy nazwać katastrofą obiektu latającego lub jego przymusowym lądowaniem – mówi dr hab. prof...
Będę wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z pocisków manewrujących Ch-101 mógł przekroczyć granicę z Polską i spaść na Lubelszczyźnie – informują ukraińskie media. Ukraińskie siły powietrzne weryfikują doniesienia o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
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Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę jeden z pocisków manewrujących Ch-101 mógł przekroczyć granicę z Polską i spaść na Lub...
Pocisk Ch-101 osiąga prędkość niemal 1 000 km na godzinę. Może przenosić głowicę o masie 400 kg.
Pocisk Ch-101
Do ataku wykorzystano rakiety balistyczne Iskander-M/S-400, przeciwokrętowe rakiety hipersoniczne Cyrkon, pociski manewrujące Ch-101, Kalibr, Iskander-K, a także ponad 400 dronów uderzeniowych, w tym 123 dronów odrzutowych.
„Dzisiejsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej może być wykorzystywane do manipulowania emocjami i dezinformowania opinii publicznej. W natłoku informacji trudno odróżnić prawdę od fałszu. Apelujemy o szczególną ostrożność wobec pojawiających się doniesień w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacji” - głosi komunikat Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
Gen. Nowak poinformował, że nie zostały spełnione wszystkie warunki do tego, by myśliwce dyżurne użyły w nocy uzbrojenia.
Polskiego nieba broniły dziś dwa polskie myśliwce F-16 oraz dwa szwedzkie Gripeny.
Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że według posiadanych informacji o godz. 6.29 i 6.34 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa obiekty. Jeden z nich spadł w okolicach Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim, około 50 km od granicy. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji. BBN pozostaje w kontakcie z MON, wojskiem, RCB i policją, a na miejsce zdarzenia skierowano pracownika Biura.
Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w miejscowości Nowy Lipowiec na Polskę spadł pocisk Ch-101. Taki pocisk, według słów wicepremiera, spadł też prawdopodobnie w jeszcze jednym miejscu, a w trzecim miejscu, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie spadł dron odrzutowy.
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Na terenie Polski spadły dwie rakiety i najprawdopodobniej dron odrzutowy – przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Ka...
Wicepremier podkreślił, że „w wyniku działań Federacji Rosyjskiej” nikt nie ucierpiał na terenie Rzeczpospolitej. - Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, również infrastruktury krytycznej. Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej atakujących terytorium Rzeczpospolitej przez terytorium Ukrainy – mówił wicepremier. Jak dodał nocny atak był jednym z największych rosyjskich ataków na Ukrainę od początku wojny.
Rozpoczyna się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz dowódcy operacyjnego.
Na razie upadek niezidentyfikowanego obiektu powietrznego potwierdzono jedynie w Nowym Lipowcu.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze.
Czas dorosnąć - apeluje do polityków w Polsce.
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W czasie, gdy w wojnie polsko-polskiej padają kolejne ciosy i oskarżenia o zamachy stanu, przeplatane filipikami o łamaniu konstytucji, cień prawdz...
Wicepremierowi towarzyszył będzie dowódca operacyjne gen. Ireneusz Nowak.
Informacje przekazane przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego to pierwsze oficjalne informacje o tym, jaki obiekt mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną.
Podkarpacka policja podała, że w powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem, z kolei w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni. „Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych” - czytamy w komunikacie.
Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wcześniej takie ewakuacje miały miejsce na lotnisku w Lublinie.
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W piątek w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży...
Służby badają doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W okolicach Mołodycza na Podkarpaciu znaleziono nadpalone metalowe szczątki i kilkudziesięciometrową wyrwę w ziemi.
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Nadpalone metalowe szczątki i kilkudziesięciometrowa wyrwa w ziemi. Niepokojące odkrycie w okolicach Mołodycza na Podkarpaciu. Służby badają donies...
W naradzie biorą udział ministrowie, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz szefów służb.
Na tę chwilę wiadomo, że co najmniej jeden niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na Polskę. Chodzi o obiekt, który spadł w rejonie miejscowości Nowy Lipowiec, w powiecie biłgorajskim.
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W nocy z 19 na 20 listopada Kijów był celem rosyjskiego ataku z użyciem pocisków balistycznych. Osoby przebywające w nocy na terenie województw pod...
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