12:22 Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Co dotychczas wiemy?

Nocny atak Rosji na Ukrainę

W nocy z 19 na 20 listopada Rosja przeprowadziła atak na Ukrainę z użyciem m.in. pocisków balistycznych. W Kijowie zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych.

Alerty RCB w Polsce

Mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali ostrzeżenia o rosyjskim ataku na Ukrainę, a następnie o zagrożeniu atakiem z powietrza. W niektórych powiatach uruchomiono syreny alarmowe. Alert o zagrożeniu atakiem został odwołany około godz. 7.30.

Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o godz. 7.07 o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane obiekty. Wojsko sprawdza dwa możliwe naruszenia.

Trzy obiekty powietrzne spadły na Polskę

Najpierw informowano o obiekcie, który spadł w miejscowości Nowy Lipowiec, tam rankiem niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na pole w pobliżu lasu i – zgodnie z doniesieniami – zaczął płonąć. Według straży pożarnej nie ma poszkodowanych ani strat materialnych. Obiekt sam wygasł. Nieco później pojawiła się informacja, że obiekty spadły w rejonie Rudnika nad Sanem i w Mołodyczu.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Na Polskę na pewno spadła jedna rakieta Ch-101

Ze słów wicepremiera wynika, że w Nowym Lipowcu spadła rakieta Ch-101, prawdopodobnie druga taka rakieta spadła w innym miejscu, a w trzecim miejscu, gdzie znaleziono szczątki obiektu powietrznego, był to prawdopodobnie dron odrzutowy.

Działania wojska i utrudnienia na lotniskach

Poderwano myśliwce dyżurne, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Po raz pierwszy zdecydowano o ewakuacji wieży kontroli lotów w porcie Rzeszów-Jasionka. Dziewięć osób przebywało w doraźnym miejscu schronienia.

Reakcja polskich władz

Premier Donald Tusk poinformował, że obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Zapowiedział również naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego i szefów służb.

Czynności prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi czynności procesowe. W działaniach uczestniczą Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Trwa ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów.

12:22 Donald Tusk: To co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji

Premier poinformował, że o dzisiejszym incydencie rozmawiał długo z sekretarzem generalnym NATO. - Nie wygląda to na przypadek (...). Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją - zaznaczył.

12:21 Donald Tusk: Trzy rosyjskie obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną

- Nie ma żadnych zniszczeń, nie ma żadnych ofiar – podkreślił szef rządu.

12:15 NASK ostrzega: Zdjęcie F-16 ścigających rakietę to deepfake

Kolportowane w internecie zdjęcie, na którym zobaczyć można odrzutowce w pościgu za rakietą, to tzw. deepfake - poinformowała PAP rzeczniczka NASK Paulina Zywar. Dodała, że przypadek ten już został zgłoszony platformom społecznościowym.

12:10 Andrij Sybiha skomentował naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie obiekty powietrzne

Szef MSZ Ukrainy podkreślił, że Ukraińcy są „pierwszą linią obrony” przed zagrożeniem z Rosji.

11:43 Wójt gminy Księżopol: Obiekt spadł ok. 200-300 metrów od zabudowań

Jarosław Piskorski, wójt gminy Księżopol, na terenie której znajduje się Nowy Lipowiec, gdzie według słów wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza spadł pocisk Ch-101 w rozmowie z PAP poinformował, że obiekt powietrzny spadł na terenie jego gminy 200-300 metrów od zabudowań. Pierwsze sygnały o tym, że obiekt taki spadł na terenie gminy miał otrzymać ok. 7.20. Jeden z okolicznych mieszkańców powiedział mediom, że po godz. 6 usłyszał wybuch w mieszkaniu, gdy słuchał radia. – Służby prędko przyjechały, policja to moment – dodał.

11:29 „To jest absolutnie czysta teoria”. Prawnik o odszkodowaniu od Rosji

W piątek na Polskę spadły dwie rakiety i dron. Dr hab. prof. UAM Marcin Orlicki, radca prawny, specjalizujący się w prawie cywilnym i ubezpieczeniowym. wyjaśnia, że za ewentualne zniszczenia zapłaci ubezpieczyciel, jeśli polisa nie wyłącza wojny. Od państwa odszkodowania raczej nie będzie.

11:28 Władysław Kosiniak-Kamysz zwróci się do sekretarza generalnego NATO

Będę wnioskował do Sekretarza Generalnego NATO o wydzielenie dodatkowych sił i środków wsparcia operacji Eastern Sentry - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:24 Ukraińcy weryfikują doniesienia o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę jeden z pocisków manewrujących Ch-101 mógł przekroczyć granicę z Polską i spaść na Lubelszczyźnie – informują ukraińskie media. Ukraińskie siły powietrzne weryfikują doniesienia o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.

Czytaj więcej Służby Rosyjska rakieta mogła spaść na Lubelszczyźnie. Ukraińskie media podają szczegóły Podczas zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę jeden z pocisków manewrujących Ch-101 mógł przekroczyć granicę z Polską i spaść na Lub...

11:17 Pocisk Ch-101 to pocisk, który spadł już na Polskę w lipcu tego roku

Pocisk Ch-101 osiąga prędkość niemal 1 000 km na godzinę. Może przenosić głowicę o masie 400 kg.

Pocisk Ch-101 Foto: PAP

11:14 Ukraińcy informują, że Rosjanie użyli w nocy do ataku niemal 500 środków napadu powietrznego

Do ataku wykorzystano rakiety balistyczne Iskander-M/S-400, przeciwokrętowe rakiety hipersoniczne Cyrkon, pociski manewrujące Ch-101, Kalibr, Iskander-K, a także ponad 400 dronów uderzeniowych, w tym 123 dronów odrzutowych.

11:09 Wojska Obrony Cyberprzestrzeni ostrzegają przed dezinformacją

„Dzisiejsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej może być wykorzystywane do manipulowania emocjami i dezinformowania opinii publicznej. W natłoku informacji trudno odróżnić prawdę od fałszu. Apelujemy o szczególną ostrożność wobec pojawiających się doniesień w mediach społecznościowych i innych kanałach komunikacji” - głosi komunikat Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

11:08 Dowódca operacyjny: Tej nocy nie doszło do użycia uzbrojenia

Gen. Nowak poinformował, że nie zostały spełnione wszystkie warunki do tego, by myśliwce dyżurne użyły w nocy uzbrojenia.

11:03 Dowódca operacyjny gen. Ireneusz Nowak: Polskiej przestrzeni powietrznej broniły polskie i szwedzkie myśliwce

Polskiego nieba broniły dziś dwa polskie myśliwce F-16 oraz dwa szwedzkie Gripeny.

11:01 BBN: Dwa obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że według posiadanych informacji o godz. 6.29 i 6.34 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa obiekty. Jeden z nich spadł w okolicach Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim, około 50 km od granicy. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji. BBN pozostaje w kontakcie z MON, wojskiem, RCB i policją, a na miejsce zdarzenia skierowano pracownika Biura.

10:56 Na Polskę prawdopodobnie spadły dwie rakiety i jeden dron odrzutowy

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w miejscowości Nowy Lipowiec na Polskę spadł pocisk Ch-101. Taki pocisk, według słów wicepremiera, spadł też prawdopodobnie w jeszcze jednym miejscu, a w trzecim miejscu, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie spadł dron odrzutowy.

10:53 Władysław Kosiniak-Kamysz: Pierwsze alerty zostały uruchomione o 1.40

Wicepremier podkreślił, że „w wyniku działań Federacji Rosyjskiej” nikt nie ucierpiał na terenie Rzeczpospolitej. - Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, również infrastruktury krytycznej. Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej i wtargnięcia obiektów Federacji Rosyjskiej atakujących terytorium Rzeczpospolitej przez terytorium Ukrainy – mówił wicepremier. Jak dodał nocny atak był jednym z największych rosyjskich ataków na Ukrainę od początku wojny.

10:52 Władysław Kosiniak-Kamysz: Ataki na Ukrainę oddziaływały na Rzeczpospolitą Polską

Rozpoczyna się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz dowódcy operacyjnego.

10:49 Szef MSWiA również informuje, że służby prowadzą czynności w trzech miejscach

Na razie upadek niezidentyfikowanego obiektu powietrznego potwierdzono jedynie w Nowym Lipowcu.

10:46 Lotniska w Rzeszowie i Lublinie ponownie otwarte

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze.

10:41 Był już taki moment w historii Polski, gdy porządek świata się zmieniał, a my skupiliśmy się sami na sobie - pisze w komentarzu Artur Bartkiewicz

Czas dorosnąć - apeluje do polityków w Polsce.

10:40 Za chwilę konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Wicepremierowi towarzyszył będzie dowódca operacyjne gen. Ireneusz Nowak.

10:34 Ppłk Jacek Goryszewski: Obiekt, który spadł w Nowym Lipowcu, to może być rakieta manewrująca Ch-101 albo dron odrzutowy.

Informacje przekazane przez rzecznika Dowództwa Operacyjnego to pierwsze oficjalne informacje o tym, jaki obiekt mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną.

10:27 Policja zabezpiecza miejsca ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów w powiatach niżańskim i jarosławskim

Podkarpacka policja podała, że w powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem, z kolei w miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni. „Na miejsce zdarzeń skierowani zostali policjanci z Niska, Stalowej Woli, Tarnobrzega, Jarosławia, Brzozowa i Leżajska a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji i SPKP. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Nie ma osób rannych” - czytamy w komunikacie.

10:24 Ok. 6.50 rano pojawiła się informacja o zagrożeniu atakiem powietrznym, która trafiła do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego

Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wcześniej takie ewakuacje miały miejsce na lotnisku w Lublinie.

Czytaj więcej Służby Ewakuacja wieży kontroli lotów na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Pierwszy taki przypadek W piątek w związku zagrożeniem dla przestrzeni powietrznej Polski podczas ataku Rosji na Ukrainę po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży...

10:16 Mołodycz, Nowy Lipowiec i Rudnik nad Sanem. Służby badają doniesienia o trzech obiektach

Służby badają doniesienia o upadku niezidentyfikowanych obiektów w trzech miejscach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W okolicach Mołodycza na Podkarpaciu znaleziono nadpalone metalowe szczątki i kilkudziesięciometrową wyrwę w ziemi.

10:14 W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej Donald Tusk zwołał specjalną naradę

W naradzie biorą udział ministrowie, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz szefów służb.

10:13 W nocy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w czasie ataku powietrznego Rosji na cele na Ukrainie

Na tę chwilę wiadomo, że co najmniej jeden niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na Polskę. Chodzi o obiekt, który spadł w rejonie miejscowości Nowy Lipowiec, w powiecie biłgorajskim.