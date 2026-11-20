- Nie ma osób poszkodowanych, nie ma też strat materialnych, ponieważ obiekt spadł około dziesięć metrów od lasu – powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” kpt. Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Na miejsce przyjechała policja oraz trzy zastępy straży pożarnej. Teren został zabezpieczony. - Nie podjęliśmy akcji gaśniczej, bowiem obiekt sam wygasł. Wcześniej dymił - powiedział nam kpt. Stachyra. Dodał, że nie powstał też, że po upadku obiektu nie powstał żaden lej. Obiekt, który spadł ma „wyglądać jak część jakiegoś kadłuba” - Po zgłoszeniach od mieszkańców strażacy sprawdzali w powiecie biłgorajskim jeszcze trzy miejsca, ale nic nie znaleziono – dodał rzecznik KW PSP W Lublinie.

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Pierwszy alert trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego (objął powiaty hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski oraz Zamość) i podkarpackiego (objął powiaty dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki oraz Przemyśl i Rzeszów).

Do osób przebywających na terenie wymienionych wyżej powiatów trafiła informacja o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów".

Około godz. 3.30 Dowództwo Operacyjne RSZ podało na platformie X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP. „Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – zapewniło Dowództwo.

Tuż przed 7 pojawił się kolejny alert RCB – tym razem mówiący o zagrożeniu atakiem z powietrza. „Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - głosi alert.

Taki alert trafił do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski) oraz podkarpackiego (powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki). Na terenie powiatów, które objął alert, zawyły rano syreny.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że ze względu na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało działanie. Nieco później pojawiła się informacja przekazana przez Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka, który przekazał, że „po raz pierwszy podjęto decyzję o ewakuacji wieży kontroli lotów w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka”. „9 osób w tym 6 osób personelu operacyjnego przebywało w doraźnym miejscu schronienia” - dodał.

Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza są ogłaszane w sytuacji, gdy rosyjskie drony lub rakiety, którymi Rosja atakuje Ukrainę, znajdują się w pobliżu polskiej granicy.

Niezidentyfikowany obiekt powietrzny spadł na powiat biłgorajski i stanął w płomieniach. Jest wpis Donalda Tuska

O 7.07 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.

„Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb” - głosi komunikat Dowództwa.

- Dzisiejszej nocy miał miejsce zmasowany atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Rzeczywiście, możliwe, że doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, to sprawdzamy, dzisiaj po godzinie 6.30 z zapisów naszych systemów radarowych wynika, że mogło dojść do takiej sytuacji – powiedział w rozmowie z TVN24 ppłk Jacek Goryszewski rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który dodał, że niezidentyfikowany obiekt powietrzny mógł spaść w powiecie biłgorajskim.

- Sprawdzamy dwa możliwe naruszenia przestrzeni powietrzne – dodał ppłk Goryszewski. Jak dodał zgłoszenie o możliwym upadku niezidentyfikowanego obiektu powietrznego napłynęło z miejscowości Chmielek koło Nowego Lipowca. Miejscowość znajduje się ok. 45 km od granicy.

Marcin Bosacki, wiceszef MSZ mówił na antenie TVN24, że Polska otrzymała od strony ukraińskiej informację, że obiekt powietrzny mógł spaść również w rejonie przejścia granicznego między Polską a Ukrainą w Hrebennem. Ppłk Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie potwierdził jednak tej. - Nie potwierdzam takich informacji, przejście graniczne normalnie funkcjonuje – powiedział.

Ok. 7.30 pojawiła się informacja, ze alert RCB mówiący o zagrożeniu atakiem powietrznym został odwołany.

Dariusz Działo, przedstawiciel wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w rozmowie z TVN24 podał, że „odnaleziono jeden obiekt latający w miejscowości Lipowiec, w gminie Księżpol w powiecie biłgorajskim”. - Obiekt spadł na pola, niedaleko lasu, zaczął płonąć. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ani obszarów leśnych – zapewnił. Jak dodał obecnie „dojście do obiektu jest bardzo utrudnione ze względu na to, że obiekt nadal płonie”.

Tuż przed godziną 8.00 premier Donald Tusk poinformował, że „odebrał meldunek od ministrów Kosiniaka-Kamysza i Kierwińskiego o stanie bezpieczeństwa w powiecie biłgorajskim w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej”. „Obecnie nie ma zagrożenia z powietrza. Na miejscu działają odpowiednie służby” - dodał.

Z kolei szef BBN Bartosz Grodecki napisał, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, a BBN jest w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie poinformowała, że „w związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego, dotyczącym ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.).”

Z komunikatu wynika, że na miejscu działa Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). „Trwa zabezpieczanie terenu i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów” - czytamy w komunikacie.

Pożary w Kijowie po nocnym ataku Rosji, w Charkowie zaatakowana została placówka medyczna

Tymczasem z Kijowa płyną informacje o ataku z użyciem pocisków balistycznych, w wyniku, której na terenie ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Nad ranem pojawiła się informacja, że w ataku zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych. Ofiary były prawdopodobnie pracownikami przedsiębiorstwa wodociągowego Kijówwodokanał.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie podilskim ogień objął budynek niemieszkalny. Pocisk miał też spaść na otwartym terenie w pobliżu jednego z mostów.

W rejonie hołosijiwskim zaatakowany został obiekt infrastruktury. Na jego terenie doszło do pożaru budynku biurowego.

W rejonie obołońskim fragment strąconego pocisku wywołał pożar dwupiętrowego budynku.

Nad ranem Kliczko poinformował, że w wyniku ataku doszło do uszkodzenia dwóch mostów w Kijowie – Podolski i Darnycki. Ruch na tym pierwszym z prawego na lewy brzeg Dniepru został wstrzymany. Ponownie zaatakowany miał zostać również Most Południowy, który jest przejezdny jedynie w kierunku z lewego na prawy brzeg.

W związku z uszkodzeniami mostów Kliczko zaapelował do instytucji działających w ukraińskiej stolicy oraz przedsiębiorstw kijowskich, by wprowadziły pracę zdalną, jeśli jest to możliwe, aby ograniczyć ruch w mieście.

Spółka Kijówwodokanał poinformowała rankiem, że należące do niego obiekty zostały uszkodzone. Ze względu na rosyjski atak w stolicy Ukrainy możliwe są przerwy w dostawach wody. W rejonie peczerskim doszło do spadku ciśnienia w sieci wodociągowej co sprawia, że niektóre gospodarstwa domowe mogą zostać pozbawione dostępu do bieżącej wody.

Informacje o ataku powietrznym napływały też z Charkowa. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście dron miał uderzyć w placówkę medyczną, raniąc cztery osoby. O ataku poinformował mer Charkowa Ihor Terechow. Obecnie trwa szacowanie skali uszkodzeń zaatakowanego budynku. Zaatakowana placówka znajduje się w rejonie szewczenkowskim.

Donald Trump po rozmowach w Shenzhen z Władimirem Putinem przekonywał, że przywódca Rosji chce zakończyć wojnę

Do ataków powietrznych na Ukrainę dochodzi po trójstronnym spotkaniu z udziałem Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Shenzhen. Spotkanie zakończyło się publikacją dokumentu, który nosi nazwę „Deklaracja Rosji, Chin i USA na rzecz pokoju”. W deklaracji nie pojawia się żadne nawiązanie do wojny, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, jednak po rozmowach z Putinem Trump przekonywał, iż rosyjskiemu przywódcy zależy na porozumieniu kończącym wojnę.