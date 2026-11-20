Google co kwartał publikuje „biuletyn operacji wpływu”, w którym znajdują się informacje na temat usuwania kont w wyniku „dochodzeń w sprawie skoordynowanych operacji wpływu” prowadzonych za pośrednictwem m.in. serwisu YouTube. W ramach takich działań usuwane są m.in. konta związane z Rosją czy Chinami.

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Indonezyjski rząd chce, by Google wyjaśnił mu sposób, w jaki znajduje konta do usunięcia

Z biuletynu dotyczącego trzeciego kwartału tego roku, który opublikowano 30 października, wynikało, że Google usunął ponad 19 tys. kanałów na YouTube „wspierających indonezyjski rząd i administrację” tego kraju. Konta miały być usuwane od lipca do września – a liczba usuniętych kont z Indonezji stawia ten kraj w czołówce państw z największą liczbą usuniętych kanałów, obok Chin i Rosji.

W związku z usunięciem tak dużej liczby kanałów Indonezja zażądała od Google dostarczenia jej metodologii i procedury weryfikacji. Indonezyjski rząd poprosił także o szczegółowe informacje o sposobie pomiaru dokładności oraz o dane dotyczące wskaźników błędów wykrywania - o czym Ministerstwo Komunikacji i Cyfryzacji poinformowało po spotkaniu z przedstawicielami indonezyjskiego oddziału Google.

– Poprosiliśmy Google o dostarczenie pisemnego wyjaśnienia, wraz z przykładami, jakie parametry i metody stosowano do wykrywania kont, które ostatecznie usunęła – powiedziała Mediodecci Lustarini, urzędniczka indonezyjskiego resortu.

Resort poprosił też Google o wyjaśnienie, w jaki sposób firma ustala, skąd pochodzą usuwane materiały i ich twórcy.

Google na razie nie zareagował na prośbę o komentarz w sprawie kryteriów stosowanych do usuwania kont oraz w sprawie wniosku indonezyjskiego rządu – podaje Reuters.

Google usuwa kanały na YouTube wspierające indonezyjski rząd, a poparcie dla prezydenta kraju spada

Usunięcie kont wspierających rząd zbiegło się w czasie ze spadkiem poparcia dla prezydenta Indonezji Prabowo Subianto, do którego dochodzi na fali niezadowolenia z sytuacji gospodarczej kraju i realizacji flagowych programów socjalnych. W listopadzie 2025 roku zadowolenie z pracy prezydenta wyrażało 80 proc. mieszkańców Indonezji, w lipcu było już tylko 51 proc.

Google w biuletynie dotyczącym trzeciego kwartału nie wskazywał na żaden kontekst polityczny związany z usuwanymi kontami z Indonezji, nie wyjaśnił też, na jakiej podstawie zidentyfikował konta jako część skoordynowanej operacji wpływu.