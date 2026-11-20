Trump, przed trójstronnym spotkaniem z Putinem i Xi Jinpingiem na marginesie szczytu APEC w Shenzhen, spotkał się z samym przywódcą Rosji. Wchodząc na spotkanie Trump powiedział, wskazując na Putina: „Kim on jest? Jest moim przyjacielem”.

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Donald Tusk: Pan Putin nie jest naszym przyjacielem

Na słowa te swoim wpisem w serwisie X zareagował premier Donald Tusk. „Boże chroń nas od takich przyjaciół” – napisał po angielsku polski premier.

Na konferencji prasowej polski premier mówił, że „nawet, jeśli Trump uważa Putina za swojego przyjaciela, to nie ma tutaj zastosowania zasada, że przyjaciel twojego przyjaciela jest twoim przyjacielem”. – Pan Putin nie jest naszym przyjacielem – dodał.

Tusk wrzucił też zdjęcie z czwartkowego spotkania tzw. Koalicji Chętnych, państw, które udzielają wsparcia militarnego Ukrainie, opisane słowami „prawdziwa przyjaźń”. Na zdjęciu widać polskiego premiera, premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

O pierwszy z wpisów Tuska Trump był pytany w rozmowie z Fox News. – Cóż, nic nie mogę z tym zrobić – stwierdził. Dodał, że „w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę”, nawiązując do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony, do którego doszło we wrześniu 2025 roku oraz dwóch rosyjskich rakiet, które spadły na Polskę w grudniu 2022 i lipcu tego roku.

Z relacji Aishah Hasnie, dziennikarki Fox News, która przeprowadziła rozmowę z Trumpem wynika też, że stwierdził on, iż „zna Tuska od długiego czasu”. - Tak, lubię polskiego premiera. Proszę nie zapominać, że go poparłem – mówił prezydent USA dodając, że „dzięki temu poparciu wygrał”. - Był na 10. miejscu, jest świetnym facetem – dodał. Wypowiedź ta, zdaje się wskazywać, że Trump pomylił premiera z prezydentem Karolem Nawrockim. Trump nigdy nie wyrażał poparcia dla Tuska, natomiast przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku poparł Karola Nawrockiego i później wielokrotnie przekonywał, że to właśnie dzięki temu poparciu Nawrocki wygrał wybory, ponieważ - jak twierdził prezydent USA – wcześniej zajmował 10. miejsce w sondażach (co nie jest prawdą, Nawrocki od początku kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi zajmował drugie miejsce w sondażach, za kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim).

Trump w rozmowie z Fox News mówił też, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę. To samo miał przekazać europejskim przywódcom uczestniczącym w spotkaniu Koalicji Chętnych w Berlinie, gdy po spotkaniu z Putinem w Shenzhen łączył się z nimi telefonicznie.

– On (Putin) chce zawrzeć porozumienie i, miejmy nadzieję, Zełenski też chce, a sądzę, że chce – podkreślił prezydent USA.