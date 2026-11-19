Marco Rubio uzyskał największe poparcie wśród potencjalnych uczestników republikańskich prawyborów prezydenckich w 2028 roku. Z kolei w Partii Demokratycznej głosy rozkładają się między kilku polityków, a znacząca część wyborców nie wskazuje żadnego z najczęściej wymienianych kandydatów.

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Marco Rubio wyprzedza J.D. Vance'a. Duża zmiana w poparciu republikanów

Z opublikowanego w czwartek sondażu Emerson College wynika, że 36 proc. potencjalnych uczestników republikańskich prawyborów spontanicznie wskazało Marco Rubia jako preferowanego kandydata na prezydenta USA. Wiceprezydent J.D. Vance uzyskał 20 proc., a gubernator Florydy Ron DeSantis 7 proc.

Kiedy respondentom przedstawiono zamkniętą listę potencjalnych kandydatów, poparcie dla Rubia wzrosło do 44 proc., a dla Vance'a do 24 proc. DeSantis uzyskał w tym wariancie 9 proc., natomiast Donald Trump junior 6 proc.

To duża zmiana w porównaniu z analogicznym badaniem z listopada 2025 roku. Wówczas Vance uzyskiwał 54 proc. wskazań, podczas gdy Rubio cieszył się poparciem zaledwie 6 proc. potencjalnych uczestników prawyborów.

Jak podała amerykańska telewizja CNN, część republikańskich działaczy oraz sponsorów kampanii uważa Rubia za polityka zdolnego do odbudowania koalicji wyborców, która zapewniła Donaldowi Trumpowi zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Według stacji osoby z otoczenia sekretarza stanu dostrzegają sygnały, że rozważa on ubieganie się o nominację, choć publicznie nie składa żadnych deklaracji.

CNN informowała wcześniej również o rozważaniach Vance'a dotyczących ewentualnej rezygnacji ze startu w prawyborach. Sam wiceprezydent przyznał w wywiadzie dla Fox News, że nie podjął jeszcze decyzji.

Stanowiska wobec potencjalnych kandydatów nie określił także Donald Trump. Prezydent USA zasugerował, że może nie poprzeć żadnego z uczestników republikańskich prawyborów. Pytany o Vance'a podkreślił, że o nominację może ubiegać się wielu polityków.

Demokraci szukają kandydata na prezydenta. Jon Ossoff przed Alexandrią Ocasio-Cortez

Wśród potencjalnych uczestników prawyborów Partii Demokratycznej najwyższe poparcie uzyskał senator z Georgii Jon Ossoff, którego wskazało 17 proc. badanych.

Na drugim miejscu znalazła się lewicowa kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez z wynikiem 12 proc. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom uzyskał 8 proc., natomiast była wiceprezydentka Kamala Harris i były sekretarz transportu Pete Buttigieg po 6 proc.

Największa grupa respondentów, 32 proc., wskazała jednak innych kandydatów.

Ossoff, znany z krytyki korupcji, umocnił swoją pozycję w Partii Demokratycznej po listopadowych wyborach do Kongresu. Senator z Georgii obronił mandat, pokonując republikańskiego rywala znaczną przewagą głosów w stanie uznawanym za jeden z kluczowych w amerykańskich wyborach.

W porównaniu z analogicznym badaniem z 2025 roku wyraźnie zmniejszyło się poparcie dla Kamali Harris i Gavina Newsoma, którzy uzyskiwali wówczas odpowiednio 37 i 24 proc. Jon Ossoff nie był uwzględniany w poprzednich sondażach.

Sondaż Emerson College przeprowadzono w dniach 14–16 listopada 2026 roku na ogólnokrajowej próbie 1000 amerykańskich wyborców. Pytania o prawybory zadawano odpowiednim podgrupom respondentów.