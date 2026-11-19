Dwaj Ukraińcy usłyszeli zarzuty w związku z aktami dywersji na poznańskich pomnikach. Jeden z mężczyzn miał nakłonić drugiego do wykonania napisów gloryfikujących Ukraińską Powstańczą Armię. Śledczy ustalili, że działania podejrzanych były związane z aktywnością rosyjskich służb wywiadowczych.

Reklama Reklama

Rosyjski wywiad za napisami „Sława UPA”. Ukraińcy mieli dostać pieniądze

Jak poinformowało Radio Poznań, powołując się na rzecznika Prokuratury Krajowej Przemysława Nowaka, zatrzymani to Nikita S. i Dmytro Y. Obaj usłyszeli zarzuty związane z działaniem na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej oraz publicznym nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych między Polakami i Ukraińcami.

Według ustaleń śledczych Nikita S. miał otrzymać 500 dolarów za doprowadzenie do umieszczenia prowokacyjnych napisów na poznańskich pomnikach. Miał również nakłonić do ich wykonania drugiego podejrzanego, Dmytra Y., któremu obiecano 1000 złotych.

Czerwone napisy „Slawa UPA” pojawiły się na trzech pomnikach: Armii Poznań, Żołnierzy 2. Armii Wojska Polskiego oraz Bohaterów na Cytadeli.

Prokuratura traktuje umieszczenie napisów jako akt dywersji. Według śledczych celem działania było wywołanie wrogości między narodami polskim i ukraińskim.

Wobec obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze. Mężczyźni mają zakaz opuszczania Polski, zatrzymano im paszporty, nie mogą kontaktować się ze sobą, a ponadto muszą raz w tygodniu zgłaszać się na policję.

Śledztwo prowadzi poznańska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

500 dolarów za prowokacyjne napisy. Wcześniejsze ustalenia „Rzeczpospolitej”

Sprawa ma związek z opisanym wcześniej przez „Rzeczpospolitą” procederem oferowania pieniędzy za umieszczanie haseł gloryfikujących UPA na polskich pomnikach.

10 listopada „Rzeczpospolita” informowała, że na jednym z kanałów komunikatora Telegram pojawiło się ogłoszenie oferujące 500 dolarów za namalowanie napisu „Sława UPA” w Poznaniu. Informacje o ogłoszeniu ujawnił białoruski portal MOST.

Ogłoszeniodawca zapewniał, że wykonawca może liczyć na szybki zarobek. Nie chciał jednak ujawnić rzeczywistego celu akcji. Przedstawiciel białoruskiej inicjatywy BELPOL Uładzimir Żyhar wskazywał wówczas, że za podobnymi zleceniami mogą stać rosyjskie lub białoruskie służby specjalne, dążące do pogłębiania konfliktów między Polakami a Ukraińcami.

Czytaj więcej Przestępczość Napisy „Sława UPA” na pomnikach w kilku miastach Na pomniku Chwała Saperom w centrum Warszawy pojawił się napis „Sława UPA”. Podobne akty wandalizmu odnotowano w Gdyni i Poznaniu. Sprawą zajmuje s...

Napisy „Sława UPA” pojawiały się w ostatnich tygodniach także w Warszawie, Gdyni i Gdańsku. Nie ustalono jednak, czy wszystkie te zdarzenia były elementami jednej operacji.

To nie pierwszy przypadek wykorzystania podobnych haseł w działaniach przypisywanych rosyjskim służbom. W lipcu Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, któremu zarzucono liczne akty dywersji i sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Polegały one między innymi na umieszczaniu napisów „Sława UPA” oraz czerwono-czarnych flag na budynkach i w miejscach pamięci.

Według prokuratury mężczyzna otrzymywał wynagrodzenie za wykonywanie zleceń, również w kryptowalutach.