O szansach na realizację projektu, możliwych lokalizacjach i znaczeniu stałej obecności amerykańskich żołnierzy rozmawiamy w podcaście „Rzecz w tym” z Maciejem Miłoszem, dziennikarzem „Rzeczpospolitej” specjalizującym się w tematyce wojskowej.
– Mamy duże szanse, żeby faktycznie ten projekt dopiąć. Jednak jest to decyzja polityczna i ona tak naprawdę już jest na tym etapie poza nami – mówi Maciej Miłosz. Potencjalna inwestycja jest częścią szerszego przeglądu amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Waszyngton analizuje rozmieszczenie swoich sił, mając na uwadze rosnące znaczenie regionu Pacyfiku. Choć jeszcze niedawno pojawiały się informacje o możliwości wycofania z Europy nawet 20–25 tys. żołnierzy USA, obecnie mówi się o znacznie mniejszej redukcji, a nawet o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.
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Gdzie mogłaby powstać baza? W grę wchodzą okolice Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy i Szczecina, choć – jak zauważa gość podcastu – nie musi chodzić o jedną lokalizację. Możliwy jest także rozwój kilku już istniejących punktów amerykańskiej obecności w Polsce. Sama budowa infrastruktury dla kilku tysięcy żołnierzy i ich rodzin byłaby jednak przedsięwzięciem na lata. Maciej Miłosz studzi oczekiwania związane z datą 2029 roku: „nie ma szans, żeby ta baza faktycznie realnie działała w roku 2029, jeśli to ma być nowa baza”.
Koszt inwestycji może wynieść od kilku miliardów dolarów, czyli kilkunastu miliardów złotych, do nawet 25 mld zł. Czy to dużo w kontekście polskich wydatków na obronność? Zdaniem rozmówcy warto patrzeć na taki projekt jak na długoterminową inwestycję w bezpieczeństwo, z której infrastruktury w przyszłości mogłoby korzystać również Wojsko Polskie.
Dlaczego stała baza miałaby być ważniejsza niż obecna obecność rotacyjna? Dziś w Polsce przebywa około 7–8 tys. amerykańskich żołnierzy, ale ich pobyt może zostać stosunkowo łatwo przerwany. Stała obecność, z rodzinami, szkołami i infrastrukturą, oznaczałaby silniejsze zakorzenienie amerykańskiego wojska w Polsce.
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Gość podcastu podkreśla jednocześnie, że Polska nie stoi obecnie w obliczu pełnoskalowej inwazji Rosji. Nie oznacza to jednak, że możemy zaniedbywać własne zdolności obronne. Artykuł piąty NATO, mówiący o wspólnej obronie, nie zwalnia sojuszników z obowiązku budowania własnego potencjału wojskowego. – To, co my powinniśmy oczywiście robić, to przede wszystkim stawiać na własne siły zbrojne – przypomina Maciej Miłosz.
W rozmowie pojawia się także kwestia współpracy z europejskimi sojusznikami, w tym z Niemcami, oraz koncepcji NATO 3.0, zgodnie z którą to Europejczycy mają wziąć na siebie większą odpowiedzialność za obronę kontynentu. Dziennikarz ocenia również realizację programu SAFE i szanse polskiego przemysłu zbrojeniowego na wykorzystanie rekordowego zastrzyku pieniędzy. Czy Polska dobrze spożytkuje te środki? Na ostateczną ocenę przyjdzie poczekać do końca dekady.
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