Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział we wtorek po spotkaniu z podsekretarzem obrony USA Elbridge'em Colbym w Brukseli, że w Pentagonie jest zielone światło dla stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Wyraził nadzieję, że zostanie to potwierdzone w Białym Domu.

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Stała baza wojsk USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz potwierdza

– Dzisiaj zostało przez sekretarza Colby'ego potwierdzone, że wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko jest na jak najlepszej drodze. Jest zielone światło z Pentagonu i wierzę, że to zielone światło też zaświeci bardzo mocno w Białym Domu – powiedział szef resortu. Przypomniał, że napawające optymizmem informacje w tej sprawie przywiózł też z Waszyngtonu, gdzie 10 listopada w Pentagonie spotkał się z sekretarzem wojny Pete'em Hegsethem.

Jak przekazał Kosiniak-Kamysz, Colby powiedział, że na ukończeniu już jest przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie. – W pierwszych dniach grudnia będzie przekazana do Białego Domu informacja o zakończeniu przeglądu i sam przegląd wojsk amerykańskich w Europie. My tu jesteśmy optymistami: dla Polski w tym przeglądzie mogą być tylko dobre i bardzo dobre decyzje – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

– Wierzę, że nie zmieni się to w żaden sposób już na poziomie prezydenta Donalda Trumpa i że zostanie to potwierdzone – dodał szef MON.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski dodał, że formalne negocjacje zostały zamknięte wizytą Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. – Uzyskaliśmy tam potwierdzenie, że Waszyngton daje zielone światło dla tej bazy i dzisiaj czekamy na ogłoszenie szczegółów. One będą związane z przedstawieniem konkluzji procesu przeglądu sił amerykańskich w Europie – dodał.

Spotkanie szefów resortów obrony Polski i USA

Kosiniak-Kamysz we wtorek wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw UE. Na jego marginesie spotkał się też z ministrem obrony narodowej Litwy Robertasem Kaunasem. Jak poinformował szef MON, Litwa wyraziła zainteresowanie pozyskaniem pocisków Barracuda-500, które będą produkowane w Polsce. – Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) podpisała umowę z (amerykańską – PAP) firmą Anduril, już niedługo rozpoczniemy produkcję w Polsce Barracudy-500 o zasięgu 900 km – powiedział.

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– Bałtowie są zainteresowani zakupem z Polski, a ze stroną słowacką rozmawialiśmy o Sanie, o naszym produkcie eksportowym, czyli o systemach przeciwdronowych, które są wdrażane w tym momencie w polskiej armii – dodał Kosiniak-Kamysz.