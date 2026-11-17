Szef gabinetu politycznego ministra rolnictwa Michał Zarzecki złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Minister Stefan Krajewski poinformował we wtorek, 17 listopada, że przyjął dymisję swojego współpracownika. Jednocześnie podkreślił, że w sprawie restrukturyzacji gospodarstwa Zarzeckiego nie stwierdzono naruszenia przepisów.

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Jak ustaliła Wirtualna Polska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spłacił za gospodarstwo Zarzeckiego zobowiązania w wysokości 2,24 mln zł. Następnie były właściciel wydzierżawił swoją dawną ziemię od państwowej instytucji na okres do 2044 roku.

Michał Zarzecki złożył dymisję. Minister rolnictwa przyjął rezygnację

Stefan Krajewski poinformował o decyzji swojego współpracownika we wpisie opublikowanym w serwisie X.

„Michał Zarzecki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, którą przyjąłem. Chcę jasno podkreślić, że w przedstawionej sprawie nie wykazano naruszenia prawa. Rozwiązania, z których skorzystał Michał Zarzecki, zostały stworzone po to, aby pomagać rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” – napisał minister rolnictwa.

Wcześniej resort wydał komunikat dotyczący postępowania restrukturyzacyjnego gospodarstwa Zarzeckiego. Ministerstwo zapewniło, że zostało ono przeprowadzone prawidłowo.

„Przypominamy, że przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich rolników spełniających ustawowe warunki. Mechanizm ten ma wspierać gospodarstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i chronić je przed utratą ziemi oraz majątku niezbędnego do prowadzenia produkcji rolnej” – przekazało ministerstwo.

KOWR spłacił 2,24 mln zł długu. Zarzecki wrócił do pracy u ministra

Według ustaleń Wirtualnej Polski Michał Zarzecki był wcześniej doradcą Stefana Krajewskiego, gdy ten pełnił funkcję wiceministra rolnictwa. Odszedł z resortu w październiku 2024 roku.

Niespełna cztery miesiące później KOWR spłacił za jego gospodarstwo zobowiązania wynoszące 2,24 mln zł. Zarzecki uzyskał następnie możliwość dalszego użytkowania ziemi, którą wydzierżawił od państwowej instytucji do 2044 roku.

Dwa miesiące po spłacie zobowiązań Krajewski, będący już ministrem rolnictwa, ponownie zatrudnił Zarzeckiego, powierzając mu stanowisko szefa gabinetu politycznego.

Ministerstwo przyznało, że Stefan Krajewski znał sytuację finansową swojego współpracownika.

Po ujawnieniu sprawy resort przeanalizował postępowanie restrukturyzacyjne i uznał, że odbyło się ono zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mimo tego Zarzecki zdecydował się ustąpić ze stanowiska, a minister przyjął jego rezygnację.