Podczas gdy jesteśmy zaprzątnięci sprawami europejskimi, wokół Pacyfiku trwa przebudowa stosunków gospodarczych i politycznych, której skutki nieuchronnie odczujemy. Od naszej aktywności i dalekowzroczności zależy, w jakim stopniu wykorzystamy wyłaniające się możliwości, zamiast biernie dostosowywać się do cudzych decyzji i ponosić ich koszty. Geografia określa nasze położenie, lecz nie powinna ograniczać naszego myślenia.

Właśnie wróciłem z Shenzhen, gdzie 18–19 listopada odbędzie się szczyt APEC, forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Nie będzie to jedynie ciekawostka z szerokiego świata. Będzie dotyczyć również naszych wyzwań rozwojowych i bezpieczeństwa.