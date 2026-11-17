Firmy rodzinne to największy dar, jaki po 37 latach od zapoczątkowania zmiany ustrojowej w Polsce społeczeństwo otrzymało od przedsiębiorców. Gdy 23 grudnia 1988 r. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjął bardzo lakoniczną w treści i ascetyczną pod względem liczby artykułów ustawę o działalności gospodarczej, nazwaną ustawą Wilczka, nikt nie przypuszczał, że zapoczątkuje ona rozkwit postaw przedsiębiorczych niespotykany w skali globalnej. Ustawa rozwiązała ręce tym, którzy prowadzenie własnej firmy uznawali za drogę do samorealizacji i spełnienia marzeń o byciu wolnym i niezależnym.