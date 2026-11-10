Podczas niedawnego Europejskiego Forum Nowych Idei Grzegorz W. Kołodko po raz kolejny przypomniał swoją ulubioną opowieść o „szoku bez terapii” i zbawiennych skutkach jego „Strategii dla Polski”. Koronny dowód w tej historii pozostaje ten sam od mniej więcej trzech dekad: na początku lat 90. polski PKB spadał, a w latach 1994–1997, kiedy Kołodko był ministrem finansów, szybko rósł. W licznych publikacjach ilustruje to sugestywnym wykresem polskiego PKB, starannie podzielonym na okresy „szoku bez terapii” oraz „Strategii dla Polski”.