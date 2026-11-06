Zmiany klimatyczne stały się wspólnym wyzwaniem, mającym wpływ na bezpieczeństwo społeczne, rozwój przemysłowy i odporność wszystkich krajów. Chociaż Tajwan nie jest stroną Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), nadal dąży do kształtowania polityki klimatycznej zgodnie z duchem Porozumienia Paryskiego i współpracuje z międzynarodowymi partnerami w celu opracowania praktycznych rozwiązań.

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W 2024 r. emisje netto gazów cieplarnianych na Tajwanie były o 6,59 proc. niższe niż w 2005 r., co stanowi znaczące osiągnięcie.

Opłaty od emisji CO 2 na Tajwanie

Chcąc przyspieszyć ekologiczną transformację przemysłu, Tajwan rozpoczął w tym roku pobieranie opłat za emisję dwutlenku węgla, co stanowi kluczowy instrument polityczny służący dekarbonizacji przemysłu. W tym roku Tajwan oficjalnie zebrał około 135 mln euro z tytułu opłat za emisję CO 2 , które trafiają do Funduszu na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i dostosowania do zmian klimatu.

Wielka Brytania niedawno uznała tajwańską opłatę węglową za kwalifikujący się system wyceny emisji w ramach swojego mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (UK CBAM), co stanowi powiązanie między tajwańskimi ramami prawnymi a systemami międzynarodowymi. Przechodząc do kolejnego etapu, Tajwan wkrótce opracuje swój system handlu uprawnieniami do emisji (TW-ETS) oraz ustanowi zróżnicowane ramy wyceny emisji.

Rozmowy o energii wodorowej i wychwytywaniu CO 2

Transformacja energetyczna stanowi również część działań Tajwanu na rzecz redukcji emisji CO 2 . Tajwan i Polska nawiązały oficjalne konsultacje dotyczące współpracy w dziedzinie energii wodorowej. W październiku bieżącego roku tajwańskie Ministerstwo Gospodarki oraz polskie Ministerstwo Energii zwołały w Tajpej trzecie posiedzenie tajwańsko-polskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie energii wodorowej, poświęcone przede wszystkim odpowiedniej polityce, inwestycjom w polski hub wodorowy oraz technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Byliśmy również świadkami podpisania protokołu ustaleń przez dwustronne stowarzyszenia branżowe.

Czas dyplomacji klimatycznej

Tajwan rozwija dyplomację klimatyczną poprzez pragmatyczne działania. W zeszłym roku podpisał protokół ustaleń w sprawie współpracy w ramach Porozumienia Paryskiego ze swoim sojusznikiem dyplomatycznym Paragwajem. Aby zapewnić bardziej odporną i zrównoważoną przyszłość, będziemy nadal współpracować z międzynarodowymi partnerami, w tym z Polską.

Zmiany klimatyczne stanowią wyzwanie o charakterze ponadnarodowym i apeluję do Polski o wsparcie znaczącego udziału Tajwanu w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

O autorze Jeff Y. J. Liu Ambasador Tajwanu, Szef Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce

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