Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w piątek pojawiła się w polskim Sejmie. Z parlamentarnej mównicy wygłosiła przemówienie.

Reklama Reklama

- Panie marszałku, wysoka izbo - powiedziała po polsku. Polityczka dalszą część przemówienia kontynuowała po angielsku. Podczas wystąpienia Metsoli niektórzy parlamentarzyści PiS trzymali transparenty z napisem po angielsku: „w Polsce trwa zamach stanu wszczęty przez Donalda Tuska”. Pojawił się także baner z napisem „Tusk=dyktator” oraz fotografia przedstawiająca policję przed Trybunałem Konstytucyjnym.

- Wisława Szymborska napisała kiedyś, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Jeżeli można powiedzieć tak o ludziach, można tak powiedzieć również o narodach, a bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska. Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą - mówiła Metsola.

- Najtwardsza stal jest wykuwana w najgorętszym ogniu, a polska stal, tak jak polski duch, jest niezłomna - podkreśliła.

- Jestem przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, matką czterech chłopców, dumną córką Śródziemnomorza. Jestem patriotką i jestem Europejką - podkreśliła.

Zaznaczyła, że ci, którzy pochodzą z pokolenia polskiego papieża Karola Wojtyły, wiedzą, że „nie ma sprzeczności” między byciem patriotą a byciem Europejczykiem.

- Jako dzieci obserwowaliśmy upadek muru, koniec komunizmu i czuliśmy optymizm, który ucieleśniała „Solidarność” nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich Europejczyków. Prowadziły nas słowa kardynała z Krakowa, który został naszym papieżem i mówił do nas: nie lękajcie się - podkreśliła Metsola.

- Gdy byliśmy nastolatkami kształtowały nas jego słowa o wolności, pokoju i godności, gdy powróciła demokracja. Gdy byliśmy studentami słuchaliśmy, gdy mówił o nadziei dla Europy, pomimo własnego publicznego cierpienia - mówiła.

Podkreśliła, że Unia Europejska nie jest idealna i konieczne są zmiany, ale „świat z Unią Europejską jest lepszy dla nas wszystkich”. Zaznaczyła, że w obecnych czasach trzeba wiedzieć, co jest stawką.

Metsola: Polska w sercu Unii Europejskiej

W trakcie wystąpienia w Sejmie podkreśliła, że od momentu, kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej, to jej „gospodarka rosła dwa razy szybciej niż średnia europejska”, doprowadzając do tego, że teraz jest wśród 20 największych gospodarek na świecie.

- A wkrótce zajmiecie należne wam miejsce przy stole G20. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce zajęte na stałe - mówiła przewodnicząca PE. Jak zaznaczyła, do tego wszystkiego doprowadziła „ciężka praca, zbudowana przez miliony Polaków”.

- Polaków, którzy szybko rano wstawali, zakładali firmy, jeździli do innych państw europejskich, by uczyć się. Wracali do domu, by budować i odmówili zaakceptowania tego, żeby ich dzieci miały mniej niż ktokolwiek inny w Europie - stwierdziła Metsola. - A Europa była dumna z tego, że jest częścią tej podróży - dodała.

Przewodnicząca PE zaznaczyła, że obecnie to Polska w „sercu Unii Europejskiej naprzód pcha całą Europę”. - To właśnie Polska ostrzega nas o zagrożeniu ze wschodu. To Polska, która mówi nam, gdy idziemy za daleko, za szybko, albo niewystarczająco daleko - podkreśliła.

„Ostrzegaliście nas przed Rosją”

Metsola powiedziała do zgromadzonych na sali plenarnej posłów, że jeśli chodzi o Rosję, to „Polska zauważyła niebezpieczeństwa znacznie wcześniej” niż reszta Europy.

- Przez lata ostrzegaliście nas na temat Rosji, na temat zależności energetycznej. Na temat tego, do czego zdolny jest Kreml, a zbyt wielu w Europie nie słuchało - zwróciła się do zgromadzonych. - Mieliście rację, Europa powinna was usłyszeć wcześniej. Dzisiaj nie trzeba nikogo już przekonywać - dodała.

Jak zauważyła, prezydencja Polski w Radzie UE „postawiła bezpieczeństwo jako priorytet”. W jej ocenie Polska była też pierwszym krajem, który pokazał „wagę finansowania obronności europejskiej”.

- Dziękuję Polsce za przewodzenie w tym procesie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO - podkreśliła Metsola.

Dodała, że Europa „konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo i obronność”, a Polska wie, co oznacza „stać na pierwszej linii”. W tym miejscu wymieniła m.in. agresję Rosji na Ukrainę, instrumentalizację migracji z Białorusi czy akcje sabotażowe wobec Polski.

- Macie doświadczenie tego wszystkiego. Przyjęliście to wyzwanie z determinacją i jasnością celu. Te zagrożenia są pomyślane tak, by przetestować naszą determinację, podzielić nasze społeczeństwa, podważyć nasze demokracje. W całej Unii Europejskiej dzisiaj wszyscy przed nimi stajemy - mówiła Metsola.

Oceniła, że „kiedy testowane jest bezpieczeństwo Polski, de facto testowane jest bezpieczeństwo Europy”. - I musimy stać razem, ramię w ramię - podkreśliła.

Metsola dodała także, że PE pracuje nad wieloletnim budżetem, wzmocnieniem konkurencyjności Europy, ograniczeniem biurokracji. - Chodzi o to, żeby ten budżet odpowiadał potrzebom dotyczącym energetyki, bezpieczeństwa czy rolnictwa - mówiła. - Chcemy również zwiększyć finansowanie dla wzmocnienia naszych zewnętrznych granic, a także wzmocnienia naszej flanki wschodniej - podkreśliła.