Donald Tusk spotkał się z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią po tym, jak dymisję złożyła ówczesna ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Polska 2050 straciła stanowisko szefa tego resortu, a kierowanie ministerstwem premier powierzył Annie Bartol, która od 2024 r. pełni funkcję stałej przedstawicielki Polski przy Unii Europejskiej.

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Jak informuje RMF FM, rozmowa Tuska z Hołownią miała dotyczyć pozycji Polski 2050 w koalicji rządzącej oraz obsadzenia nowych stanowisk wiceministerialnych przez polityków tego ugrupowania.

Nowi wiceministrowie z Polska 2050

Nowymi wiceministrami z ramienia Polski 2050 mają zostać posłowie Łukasz Osmalak, który ma objąć stanowisko w Ministerstwie Infrastruktury, oraz Bartosz Romowicz, który ma dołączyć do kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Premier ma oficjalnie podpisać nominacje w drugiej połowie listopada.