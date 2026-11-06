Donald Trump zagroził, że Stany Zjednoczone mogą zniszczyć pozostałą część Iranu, choć – jak zaznaczył – wolałby uniknąć takiego scenariusza. Tymczasem Teheran analizuje propozycje dotyczące przyszłości swojego programu nuklearnego.

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Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w czwartek, że może być zmuszony do zniszczenia pozostałej części Iranu. Zaznaczył jednocześnie, że nie chciałby podejmować takich działań.

Donald Trump o dalszych działaniach USA wobec Iranu

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w czwartek, że może być zmuszony do zniszczenia pozostałej części Iranu. Zaznaczył jednocześnie, że nie chciałby podejmować takich działań.

– W Iranie jesteśmy od siedmiu miesięcy i kontrolujemy wszystko, co chcieliśmy kontrolować. Teraz podejmiemy decyzję: czy chcemy pójść dalej i po prostu przypieczętować sprawę, tak aby coś takiego już nigdy się nie powtórzyło? – powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Amerykański prezydent ocenił, że odbudowa Iranu może potrwać 25 lat. Podkreślił, że wolałby, jeśli to możliwe, nie niszczyć pozostałej części kraju, ale nie wykluczył takiego scenariusza.

– Być może będę musiał to zrobić. Wkrótce się przekonacie – zapowiedział.

Trump o przyszłości szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha

Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Trump ponownie wyraził poparcie dla szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Prezydent USA stwierdził, że Hegseth „wykonuje wspaniałą pracę”.

Wcześniej tego samego dnia Trump przyznał, że ludzie, z którymi rozmawia, zachęcają go do zdymisjonowania szefa resortu obrony. Zaznaczył jednak, że jego intencją jest pozostawienie Hegsetha na stanowisku.

Iran analizuje propozycje dotyczące programu nuklearnego

Trump odniósł się również do propozycji przedstawionych Iranowi przez mediatorów w sprawie przyszłości irańskiego programu nuklearnego. Zapytany o tę kwestię, odpowiedział, że Teheran nie podejmuje żadnych działań bez zgody Waszyngtonu.

Tymczasem w czwartek „New York Times” poinformował, że Iran analizuje „konkretne propozycje” dotyczące swojego programu nuklearnego.

Szef irańskich służb bezpieczeństwa Mohsen Rezaei stwierdził w tym tygodniu, że Teheran nie podejmie rozmów na temat programu nuklearnego, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują irańskich żądań. Według „New York Times” w zakulisowych rozmowach wykazał jednak większą otwartość na dyskusję w tej sprawie.

Dziennik podał, że Iran rozpatruje obecnie zestaw propozycji przedstawionych przez mediatorów. Mogą one mieć istotne znaczenie dla przyszłości irańskiego programu nuklearnego i dalszych prób zakończenia konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

Katar pośredniczy w rozmowach USA z Iranem

Według urzędników cytowanych przez „New York Times” gotowość Iranu do powrotu do rozmów nuklearnych może świadczyć o częściowej skuteczności działań dyplomatycznych Kataru.

Mediacje prowadzone przez to państwo miały zapobiec ponownemu wybuchowi pełnoskalowej wojny między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Po tygodniach braku ustępstw ze strony Teheranu pojawiły się sygnały wskazujące na możliwość podjęcia dyskusji o przyszłości programu nuklearnego.

Urzędnicy określili warunki analizowane przez Iran jako „konkretne propozycje”, nie ujawnili jednak ich szczegółów.

Jedną z najważniejszych kwestii spornych pozostaje przyszłość irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. To właśnie rozstrzygnięcie tej sprawy może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu negocjacji.