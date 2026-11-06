W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Przesyłki z Chin do Europy gwałtownie hamują

Wprowadzenie od lipca dodatkowej opłaty w wysokości 3 euro od małych przesyłek z Chin wyraźnie ograniczyło falę zamówień z Państwa Środka. Nowym ryczałtowym cłem objęte zostały przesyłki o wartości nieprzekraczającej 150 euro. Jak pisze Piotr Mazurkiewicz, efekty nowych regulacji są już widoczne w danych dotyczących importu.

W III kwartale liczba paczek sprowadzanych z Chin do Unii Europejskiej spadła rok do roku o ponad 60 proc., do 555 mln. Podobny trend widać w Polsce. Jeszcze na początku roku liczba takich przesyłek przekraczała 4 mln, natomiast w sierpniu było ich już niespełna 2 mln.

Chińskie platformy e-commerce szybko dostosowują się jednak do nowych warunków. Eksperci wskazują, że inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej. Przykładem jest Shein, który w 2026 r. zainwestował w Polsce 500 mln euro.

Celem nowych regulacji nie jest wyłącznie ograniczenie zakupów na platformach takich jak Temu, Shein czy AliExpress. Komisja Europejska wskazuje również na potrzebę wyrównania warunków konkurencji między europejskimi firmami a sprzedawcami spoza UE oraz zwiększenia bezpieczeństwa i zgodności importowanych produktów.

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Wall Street z opóźnieniem zareagowała na zwycięstwo demokratów

Wygrana Partii Demokratycznej w wyborach połówkowych i przejęcie Senatu oraz Kongresu początkowo nie wywołały gwałtownej reakcji amerykańskich inwestorów. Wall Street zareagowała jednak z opóźnieniem. W czwartek, około godziny po rozpoczęciu sesji, Nasdaq tracił 5,5 proc., schodząc do najniższego poziomu od kwietnia.

Najmocniej ucierpiały spółki półprzewodnikowe. Dwucyfrowe spadki zanotowały m.in. Micron, AMD, SK Hynix i Intel. Przecenione zostały również Nvidia oraz Samsung. Spadki za oceanem przełożyły się także na warszawską giełdę. Asbis, dystrybutor sprzętu ICT notowany na GPW, zakończył sesję ze stratą blisko 10 proc.

Michał Kozak z Domu Inwestycyjnego Xelion, cytowany przez „Parkiet”, wskazuje, że według banków inwestycyjnych zwycięstwo demokratów nie jest najlepszym scenariuszem dla części rynku. Jednym z powodów może być większa presja na regulacje sektora sztucznej inteligencji oraz większy nacisk na kwestie ochrony środowiska, co potencjalnie może ograniczyć ekspansję centrów danych.

Kreml chce podnieść ceny biletów lotniczych

Rosyjski rząd planuje wprowadzenie dodatkowych opłat od podróży lotniczych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na finansowanie produkcji nowych rosyjskich samolotów pasażerskich w ramach Kompleksowego Programu Rozszerzenia Produkcji Samolotów.

Nowe opłaty mają obowiązywać od 2027 r. Pasażerowie rosyjskich linii zapłacą dodatkowo 500 rubli za loty krajowe oraz 1000 rubli za loty międzynarodowe. To odpowiednio około 5 i 10 euro.

Według informacji „Kommiersanta” rozwiązanie ma pomóc w finansowaniu rozwoju rosyjskiego przemysłu lotniczego. Dla pasażerów oznacza jednak wzrost kosztów podróży. Opłaty mają zostać doliczone do biletów lotniczych.

Eksperci przedstawiają swoje typy inwestycyjne na listopad

Listopadowe typy ekspertów przygotowywane były jeszcze przed wynikami wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, co dodatkowo utrudniło prognozowanie sytuacji na rynkach. W przypadku rynku walutowego na pierwszy plan ponownie wysunęły się kryptowaluty, przede wszystkim bitcoin. Analitycy są jednak podzieleni – część oczekuje wzrostów, a część uważa, że większa okazja inwestycyjna może pojawić się dopiero po korekcie.

Na rynku surowców uwaga ekspertów skupia się przede wszystkim na ropie naftowej. Analitycy przewidują spadek jej notowań, wskazując na oczekiwaną deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz możliwość korekty po ostatnich wzrostach.

Jeśli chodzi o giełdy, eksperci zwracają uwagę na indeksy oraz ETF-y tematyczne. W Stanach Zjednoczonych większym zainteresowaniem cieszą się mniejsze spółki z indeksu Russell 2000. Na polskim rynku dominuje natomiast większy pesymizm. Mateusz Namysł z BM PKO BP wskazuje na możliwość kontynuacji spadków z końca października, związanych z pogorszeniem nastrojów na rynkach i wzrostem awersji do ryzyka.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.