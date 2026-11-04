W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polskie autostrady do przebudowy. A2, A4 i A1 wymagają dodatkowych pasów

Budowa zaplanowanej sieci polskich autostrad o długości 2100 km dobiega końca. Do ukończenia pozostaje około 150 km, ale już teraz wiadomo, że część istniejących tras wymaga rozbudowy. Powodem jest rosnący ruch i niewystarczająca przepustowość dróg. Jak pisze Adam Woźniak w „Rzeczpospolitej”, w środę rusza przebudowa autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Konieczne jest dołożenie dodatkowego pasa, który ma pomóc zlikwidować powstające tam wąskie gardła.

Pilnego poszerzenia wymagają również inne ważne trasy. Chodzi o autostradę A4 między Krakowem a Katowicami, na której w marcu wygaśnie koncesja Stalexportu, a także odcinek A1 między Toruniem a Włocławkiem. Planowane inwestycje będą kosztować miliardy złotych, ale – jak wskazuje autor – ich realizacja staje się nieunikniona.

Potwierdzają to dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2025. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba pojazdów na drogach krajowych wzrosła średnio o 10 proc., natomiast na trasach o znaczeniu międzynarodowym – o blisko 20 proc. Rosnący ruch oznacza większe obciążenie infrastruktury i konieczność dostosowania jej do potrzeb kierowców.

Przebudowy będą jednak oznaczały utrudnienia. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami ruchu i korkami w miejscach prowadzonych prac. Alternatywą pozostaną drogi lokalne, choć podróż nimi może zająć więcej czasu. Rozbudowa autostrad pokazuje jednocześnie, że polska sieć drogowa rozwija się na tyle szybko, iż coraz większym wyzwaniem staje się nie tylko budowa nowych tras, ale również modernizacja już istniejących.

WB Electronics szykuje IPO. Wycena grupy może przekroczyć 30 mld zł

Grupa WB, jedna z największych prywatnych firm zbrojeniowych w Polsce, przygotowuje się do wejścia na giełdę. O planach publicznej oferty akcji WB Electronics mówiło się od dawna, ale dopiero teraz nabierają one konkretnych kształtów. Jak informują Katarzyna Kucharczyk i Maciej Miłosz na łamach „Parkietu”, z nieoficjalnych informacji wynika, że właściciele zgodzili się na przeprowadzenie IPO i rozpoczęli poszukiwanie firm inwestycyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Potencjalna oferta może być jednym z większych debiutów giełdowych na polskim rynku. Grupa WB osiągnęła w pierwszym półroczu bieżącego roku ponad 0,5 mld zł zysku netto, czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły natomiast do 1,6 mld zł.

Duże zainteresowanie może budzić również wycena przedsiębiorstwa. Wcześniej pojawiały się informacje, że właściciele szacują wartość całej grupy na co najmniej 20 mld zł. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że wycena przekraczająca 30 mld zł nie byłaby zaskoczeniem.

Jeśli plany zostaną zrealizowane, oferta publiczna WB Electronics będzie istotnym wydarzeniem dla polskiego rynku kapitałowego i sektora obronnego. Spółka może przyciągnąć uwagę inwestorów zainteresowanych rosnącym znaczeniem przemysłu zbrojeniowego.

Czytaj więcej Komentarze Marek Kutarba: Polska obronność nie musi być własnością rządu Właściciele Grupy WB porozumieli się w sprawie debiutu na giełdzie i wyceniają spółkę na co najmniej 30 mld zł. To dobra okazja, by przestać dzieli...

Banki centralne przyspieszają zakupy złota. Polska wśród największych nabywców

Banki centralne na całym świecie zwiększają rezerwy złota. W trzecim kwartale kupiły łącznie 321 ton kruszcu – wynika z danych Światowej Rady Złota. To najwyższy wynik od dwóch lat. Liderem zakupów były Chiny, które powiększyły swoje zasoby o 63 tony złota. Na drugim miejscu znalazła się Polska, z zakupami na poziomie 41 ton. W tym samym czasie Rosja była jedynym dużym krajem, który zmniejszył rezerwy – w trzecim kwartale sprzedała 19 ton kruszcu.

Dane pokazują, że złoto nadal odgrywa istotną rolę w strategiach zarządzania rezerwami walutowymi banków centralnych. Szczególnie widoczna jest aktywność największych gospodarek, które zwiększają zasoby tego kruszcu.

Światowa Rada Złota zwróciła również uwagę na nietypową sytuację rynkową. W ostatnim czasie popyt na złoto rósł, a jednocześnie jego cena spadała. To pokazuje, że notowania kruszcu zależą nie tylko od zakupów banków centralnych, ale także od innych czynników wpływających na rynek.

Chiński JD przejmuje właściciela MediaMarkt. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę

Chiński gigant handlu internetowego JD uzyskał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie niemieckiej grupy Ceconomy, właściciela sieci sklepów MediaMarkt i Saturn. Informację o decyzji przekazano we wtorek. Wartość transakcji wynosi 2,5 mld dol.

JD chce sfinalizować przejęcie do 12 listopada. Zgoda Komisji Europejskiej oznacza kolejny etap w procesie przejmowania niemieckiej firmy przez chińskiego inwestora. Warunkowy charakter decyzji oznacza jednak, że transakcja musi zostać przeprowadzona zgodnie z wymaganiami postawionymi przez unijny organ.

Ceconomy jest właścicielem rozpoznawalnych europejskich sieci sprzedaży elektroniki użytkowej. Przejęcie daje chińskiej grupie możliwość umocnienia pozycji na europejskim rynku handlu detalicznego i dotarcia do klientów za pośrednictwem rozbudowanej sieci sklepów.

Transakcja wpisuje się w rosnącą aktywność chińskich przedsiębiorstw na zagranicznych rynkach. Jej finalizacja będzie istotna zarówno dla europejskiego handlu elektroniką, jak i dla dalszej ekspansji JD poza Chinami.

Czytaj więcej Handel Media Markt będzie chiński. Przejęta pierwsza duża sieć w Europie Po ponad roku oczekiwania na decyzję Komisja Europejska zgodziła się, by chiński JD.com przejął ponad 1 tys. sklepów sieci Media Markt i Saturn w E...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.