– Postawiłbym duże pieniądze na to, że ta umowa zostanie podpisana jeszcze w tym roku. Finiszujemy z negocjacjami, jesteśmy na ostatniej prostej. Być może podpisanie nastąpi jeszcze w listopadzie, ale bezpiecznie powiem, że na pewno do końca roku – poinformował „Rzeczpospolitą” Cyprian Gronkiewicz, prezes ElectroMobility Poland (EMP).

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Jednocześnie zaznaczył, że ze względu na poufność rozmów nie może doprecyzować, jakich aspektów dotyczą ostatnie rozbieżności. Zarząd spółki – prezes Cyprian Gronkiewicz oraz wiceprezes Tomasz Gałaszkiewicz – przebywa obecnie na Tajwanie, gdzie spotyka się z przedstawicielami Foxconn i Foxtron.

„Polska jest dla nas bardzo ważna”

Partnerstwo ze stroną tajwańską – globalnym gigantem technologicznym Foxconn oraz jej motoryzacyjnym ramieniem spółką Foxtron – zakłada powołanie spółki joint venture, której celem będzie budowa fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie.

O tym, że umowa z EMP zostanie podpisana „bardzo niedługo”, mówił też w piątek podczas kongresu „Hon Hai Technology Day”, na którym obecna była „Rzeczpospolita”, Jun Seki, dyrektor ds. strategii ds. pojazdów elektrycznych w Foxconn.

– Rynek europejski dla samochodów elektrycznych jest energiczny, więc mamy dużą motywację, by wejść do Europy. Z tego powodu Polska jest dla nas bardzo ważna. Nasze relacje są mocne, możemy osiągnąć porozumienie bardzo niedługo – mówił Jun Seki.

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Pierwszy polski samochód elektryczny w 2029 r.

Pytany przez nas o aktualny harmonogram, Gronkiewicz przekazał, że początek budowy fabryki w Jaworznie ma nastąpić w marcu-kwietniu 2027 r., a pierwsze samochody elektryczne mają zjechać z taśmy produkcyjnej w Jaworznie w II połowie 2029 r.

– Teraz koncentrujemy się na podpisaniu umowy. Natomiast od przyszłego roku będzie rosła struktura spółki, będą powstawać centra R&D, będziemy zatrudniać inżynierów oraz zaczniemy budować struktury sprzedażowe – mówił w Tajpej polskim dziennikarzom wiceprezes Tomasz Gałaszkiewicz.

Obecnie w spółce ElectroMobility Poland pracuje ok. 80 osób. Już pod koniec przyszłego roku, jak wskazał zarząd, ma być ich kilkaset. Zgodnie z założeniami EMP otworzy salony sprzedaży w kilkunastu krajach Europy „w perspektywie kilku lat”.

– Zakładamy, że Polska będzie głównym rynkiem z największym wolumenem sprzedaży, ale żeby udział Polski w sprzedaży nie przekraczał 50 proc. – powiedział Gronkiewicz.