Materiał powstał we współpracy z PAIH

Efektem działań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) są nie tylko kolejne kontakty biznesowe, ale również konkretne projekty inwestycyjne. To o tyle istotne, że polsko-tajwańskie relacje gospodarcze wchodzą w nową fazę. Wymiana handlowa w 2025 r. przekroczyła 2,5 mld dol. Polski eksport na Tajwan wyniósł 483 mln dol., a import – aż 2,06 mld dol. Za tymi liczbami coraz częściej stoją nie tylko towary, lecz także technologie, inwestycje i próby budowania wspólnych łańcuchów dostaw. Szczególnie widać to w sektorach: półprzewodników, elektroniki, ICT i elektromobilności. W tych obszarach PAIH pełni rolę organizatora i koordynatora relacji biznesowych. Agencja organizuje misje, buduje kontakty między firmami, pomaga inwestorom w wyborze lokalizacji, prezentuje polskie przedsiębiorstwa tajwańskim partnerom i wspiera polskie firmy w wejściu na rynek tajwański.

Cztery lata budowania relacji

Momentem zwrotnym był 2022 r. Wtedy to jeszcze Tajwan zdecydowanie preferował Czechy, zaś Polska nie była szeroko uwzględniana w tajwańskich planach. Powodem był m.in. niewielki poziom wiedzy o potencjale polskiego rynku. PAIH rozpoczęła więc systematyczną promocję Polski. Jednym z jej pierwszych ważnych partnerów został fundusz Taiwania Capital. Wizyta przedstawicieli funduszu w Polsce stworzyła okazję do przedstawienia tajwańskim inwestorom polskiego ekosystemu gospodarczego. We wrześniu 2022 r. PAIH gościła w Warszawie i Wrocławiu pierwszą tajwańską misję badawczo-rozwojową dotyczącą półprzewodników. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT) powstała wówczas polsko-tajwańska międzyrządowa grupa ds. półprzewodników, która spotyka się co roku.

W 2023 r. Agencja zainaugurowała Polski Pawilon Narodowy na targach SEMICON Taiwan. Od tego czasu Pawilon wraz z Forum Biznesu Polska–Tajwan stał się coroczną platformą prezentacji polskich przedsiębiorstw z sektora półprzewodników. To o tyle istotne, że Tajwan jest jednym z globalnych centrów przemysłu elektronicznego i półprzewodników. Tamtejsza gospodarka specjalizuje się m.in. w produkcji układów elektronicznych, komputerów i maszyn precyzyjnych.

Półprzewodniki otwierają drzwi

Ważnym momentem dla rozwoju relacji była decyzja firmy TSMC o budowie fabryki w Niemczech w Dreźnie, ok. 100 km od polskiej granicy. PAIH zaczęła przedstawiać Polskę jako potencjalne zaplecze dla europejskiego łańcucha dostaw TSMC i aktywnie kojarzyć tajwańskich dostawców z polskimi firmami.

Współpraca działa też w drugą stronę. W 2024 r. polska firma Wilk Elektronik z Łazisk Górnych i tajwański Phison Electronics podpisały memorandum zakładające utworzenie spółki joint venture rozwijającej na Tajwanie firmware stosowany w dyskach SSD i pamięciach flash. Z kolei w 2022 r. firma XTPL z Wrocławia otrzymała z Tajwanu pierwsze zamówienie na moduł drukujący dla prototypowego urządzenia dla sektora półprzewodników. Celem współpracy nie jest więc wyłącznie przyciąganie tajwańskiego kapitału do Polski, ale też przeniesienie polskich technologii na Tajwan.

TEEMA wybiera Polskę

Istotnym elementem strategii PAIH jest pozyskiwanie nie tylko pojedynczych inwestorów, ale również organizacji branżowych. Przykładem jest TEEMA – Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association, największa tajwańska organizacja reprezentująca przemysł elektroniczny. W 2024 r. PAIH zaprosiła TEEMA do Polski. Była to pierwsza w historii wizyta tej organizacji w naszym kraju. W marcu 2025 r. zorganizowana przez PAIH misja TEEMA odwiedziła Katowice i Wrocław. Polska została wskazana jako integralna część europejskiego „trójkąta półprzewodnikowego” oraz potencjalne przyszłe centrum tajwańskiego przemysłu półprzewodników i ICT. W polskiej strategii promowanej przez PAIH pojawiła się koncepcja trójkąta ICT Katowice–Wrocław–Łódź.

Efektem rozmów jest projekt TEEMA Technology Park. W marcu 2026 r. TEEMA potwierdziła zainteresowanie utworzeniem w Polsce parku technologicznego dla tajwańskich firm z branży elektronicznej. PAIH informowała, że projekt ma obejmować co najmniej 150 ha. W czerwcu 2026 r. TEEMA wybrała Miękinię pod Wrocławiem na lokalizację swojego Technology Park. W procesie selekcji brano też pod uwagę lokalizacje w Częstochowie i Łodzi. PAIH uczestniczyła w projekcie, wspierając partnerów przy analizie lokalizacyjnej i przygotowaniu inwestycji.

Foxconn i elektromobilność

Drugim ważnym obszarem obustronnej współpracy jest elektromobilność. W listopadzie 2024 r. PAIH wspólnie z Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce zorganizowała Polsko-Tajwańskie Forum Współpracy Gospodarczej z udziałem ministra spraw zagranicznych oraz delegacji tajwańskich przedsiębiorstw, na czele z Foxconnem. W związku z zainteresowaniem Tajwańczyków elektromobilnością Agencja rozpoczęła rozmowy z Foxconnem dotyczące projektu ElectroMobility Poland. W maju 2026 r. rozmowy przełożyły się na konkrety. Foxconn, poprzez spółkę Foxtron, został partnerem strategicznym ElectroMobility Poland przy tworzeniu hubu dla branży elektromobilności.

Budowanie relacji odbywa się również w drugą stronę. PAIH wykorzystuje wydarzenia branżowe na Tajwanie do prezentacji polskich firm. Szczególne znaczenie mają targi SEMICON Taiwan. We wrześniu 2026 r. Agencja po raz czwarty zorganizowała tam Polski Pawilon, umożliwiając krajowym przedsiębiorstwom z sektora półprzewodników prezentację produktów i usług.

Ważną rolę we współpracy polsko-tajwańskiej odgrywa Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Tajpej. Wspiera ono polskich przedsiębiorców w poznawaniu rynku, budowaniu kontaktów i organizacji spotkań biznesowych. To istotne o tyle, że PAIH kieruje swe działania również do firm spoza sektora wysokich technologii. Tajwan jest wskazywany jako perspektywiczny rynek dla polskich przedsiębiorstw oferujących m.in. innowacyjne rozwiązania technologiczne, produkty spożywcze i kosmetyczne.

Tajwan dywersyfikuje inwestycje

Rosnące zainteresowanie tajwańskich przedsiębiorstw Europą ma szersze podłoże. Tajwan dywersyfikuje bowiem kierunki ekspansji gospodarczej i ogranicza zależność od Chin kontynentalnych. Od 2016 r. rozwija tzw. Nową Politykę Południową, a tajwańskie firmy coraz częściej kierują inwestycje również do Japonii, Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Europy. Stary Kontynent staje się więc jednym z kierunków dywersyfikacji. Polska konkuruje tu jednak z innymi państwami europejskimi, w tym Niemcami, Niderlandami i Francją.

W Polsce działa już ponad 40 firm z kapitałem tajwańskim. Łącznie zainwestowały one ok. 100 mln dol. i stworzyły ok. 3 tys. miejsc pracy. Sama obecność tajwańskiego kapitału nie gwarantuje jednak powstania silnego ekosystemu. Potrzebne będą polskie firmy zdolne wejść do łańcuchów dostaw, odpowiednie kadry, zaplecze badawczo-rozwojowe oraz współpraca administracji centralnej i samorządów.

Rola PAIH będzie więc polegała już nie tylko na pokazywaniu Tajwanowi, że Polska jest atrakcyjna. Chodzi o to, aby tajwańskie firmy znalazły w Polsce partnerów, dostawców i kompetencje, a polskie przedsiębiorstwa uzyskały dostęp do tajwańskiego rynku i globalnych sieci technologicznych. Pierwsze efekty są już widoczne. Pojawiają się już polskie firmy, które rozpoczynają współpracę na rynku tajwańskim, a następnie wchodzą tam z własnymi inwestycjami i oferują rozwiązania technologiczne dla sektora półprzewodników. W listopadzie 2026 r. w Warszawie odbędzie się wydarzenie organizowane przez TEEMA.

–Artur Osiecki

OPINIA PARTNERA

Arkadiusz Tarnowski - zastępca dyrektora Biura Inwestycji w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Foto: mat. pras.

Tajwan otworzył nowy rozdział w rozwoju polskiego sektora półprzewodników, który z niszowego jeszcze kilka lat temu stał się dla PAIH i dla Polski priorytetowym.

Na potrzeby jego globalnej promocji trzy lata temu Departament Wsparcia Inwestycji PAIH podjął się pionierskiego zadania – zmapowania ekosystemu instrumentów wsparcia, który dla każdego strategicznego inwestora jest kluczowym czynnikiem branym pod uwagę w procesie wyboru lokalizacji planowanych inwestycji. Mapa ekosystemu znalazła się w raporcie branżowym, który co roku jest aktualizowany, dostarczając inwestorom nie tylko z Tajwanu przeglądu całej branży i jej otoczenia w Polsce. Ciekawostką w raporcie jest rozdział poświęcony współpracy z Tajwanem, który rzeczowo, bazując na faktach, pokazuje postęp współpracy Polska–Tajwan. Postęp, który bez inicjatyw PAIH nie byłby możliwy.

Materiał powstał we współpracy z PAIH