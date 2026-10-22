Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej i liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek, że odchodzi z rządu. Jak dodała, partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił. Życzy mu, by przypomniał sobie w imię jakich wartości szedł do władzy.

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Pełczyńska-Nałęcz objęła urząd ministry funduszy i polityki regionalnej wraz z powstaniem rządu Donalda Tuska w grudniu 2023 roku; do rządu weszła z poparciem Polski 2050 Szymona Hołowni. Na początku tego roku, pokonała w wewnętrznych wyborach na szefową partii ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę. Zastępiła na tym stanowisku założyciela partii Szymona Hołownię, w latach 2023-2025 marszałka Sejmu, a obecnie wicemarszałka.